Zkrátka není záhodno zopakování sezony minulé, jež byla zmrazena na začátku jarní části. Proto fotbalová asociace vydala antivirové desatero, proto se mění soutěžní řád. „Myslím, že jde o rozumná řešení,“ tvrdí Václav Andrejs, předseda královéhradeckého krajského svazu.

„Věřím v dohrání soutěží,“ doplňuje ho Pavel Brímus (na snímku), šéf krajského i okresního svazu na Zlínsku. A také muž nad jiné povolaný sedí totiž ve výkonném výboru asociace (FAČR), což je jakási fotbalová vláda, v níž zastupuje zájmy výkonnostní části klubového spektra.

Co bude čekat fanoušky a neprofesionální fotbalisty v nadcházejících týdnech o víkendech?

Prohlášení

Tím nejzásadnějším je nutnost mít podepsaná prohlášení o bezinfekčnosti covid-19 všech účastníků zápasu, kteří budou uvedeni v zápise. „Ta musí každá strana odevzdat rozhodčím nejpozději patnáct minut před utkáním. Jinak nebude připuštěna ke hře. Ostatní, tedy další pořadatelé a fanoušci, musí jen ctít obecná pravidla, nařízení vlády či hygieny,“ říká Brímus. „Testy na covid jako v lize nikdo z účastníků mít nemusí. Toto nařízení by naše amatérské kluby finančně neunesly,“ ujišťuje. „Stejně jako neřešíme limity fanoušků na utkání, těch v našich poměrech nikdy není více než tisíc,“ dodává.

Ani měřit teploty účastníků či jinak zjišťovat zdravotní stav příchozích na fotbale nikdo zatím nebude.

Když už ale dojde k nakažení fotbalistů či funkcionářů během podzimní sezony, dobrou zprávou je, že automaticky nepůjde do karantény celý tým. „To bychom asi soutěže nedohráli. Každopádně platí, že o této situaci je třeba bezodkladně informovat fotbalový svaz, respektive sekretariát FAČR, který na to vyčlenil speciální štáb, který komunikuje s hygienou a situaci řeší. Ten pak rozhodne co a jak,“ popisuje Brímus.

Odklady

Utkání tak budou odehrána i v případě, že tým postihne více nakažených a nebude na něj uvalena karanténa. Pokud bude mít výběr k dispozici sedm a více hráčů, bude muset nastoupit. „V opačném případě bude zápas kontumován. Jedinou „výhodou“ je, že v tomto případě nebude udělena pokuta,“ upřesňuje Brímus a dodává: „Pokud na nařízení hygieny přece jen dojde k odkladu zápasu, ten musí být odehrán do čtyř týdnů, u mládeže pak do šesti. Jasné ale také je, že v průběhu sezony, stejně jako tomu bylo naposledy v létě u první a druhé ligy, může dojít ke změně rozpisu soutěží. Stejně jako posunutí podzimní části i na termín po 8. listopadu, kdy je na programu poslední kolo první poloviny soutěže, či odložení na jaro.“