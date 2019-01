/ROZHOVOR/ Fotbalisté Slovácka odehráli na soustředění v Turecku dva přípravné zápasy. Oba soupeře hodnotí střední záložník jedenáctého týmu FORTUNA:LIGY.

Slovácko odehrálo na kondičním soustředění v tureckém Beleku dva zápasy. Nejprve remizovalo se silným nizozemským klubem AZ Alkmaar 1:1 a ve druhém utkání porazilo kazažský klub FK Žetisu 3:1. Do obou zápasů zasáhl David Machalík. Proti nizozemskému týmu se mu dokonce podařilo dvě minuty před koncem vyrovnat.

„Dostal jsem z lajny nahrávku od Honzy Jurošky, snažil jsem se trefit balon k první tyči, podařilo se,“ popisoval svoji vyrovnávací branku záložník Slovácka.

Máte za sebou dva přípravné zápasy. Můžete oba soupeře porovnat?

Každý tým hrál jiným způsobem. Alkmaar hrál hodně kombinačně. Kazašský tým většinou nakopával míče na své útočníky. V tom zápase jsme většinou drželi míč my a nutili soupeře presinkem k nákopům.

AZ Alkmaar patří mezi nizozemskou elitu. Jak na vás působil?

Jasně, patří mezi nejlepší holandské týmy. Proti nám nastoupili v kombinované sestavě, ale to nic nemění na tom, že i hráči širšího kádru mají obrovskou kvalitu. My jsme šli do zápasu z určité fáze přípravy, tréninky jsou velmi náročné.

Přehrával vás Alkmaar?

Nutno přiznat, že v tom zápase to bylo z naší strany víc o běhání, balonu jsme si moc neužili. Alkmaar kvalitně kombinoval a většinu zápasu kontroloval hru, ale fotbal se hraje na góly a těch jsme dali oba stejně.

Vyrovnání jste zařídil pěknou trefou z hranice velkého vápna. Byla to cílená střela?

Dostal jsem balon z lajny od Honzy Jurošky, nejdřív jsem si ho chtěl ještě posunout do vápna, ale obránci se stačili vrátit. Musel jsem ho pustit do středu, snažil jsem se trefit k první tyči, to se podařilo.

Jak se vám osobně v obou zápasech hrálo?

Ve druhém utkání jsem se cítil lepší, ale pořád je na čem pracovat. Věřím, že s přibývajícím časem v přípravě už to bude jenom lepší a lepší.

Na podzim jste vypadl ze základní sestavy. Je pro vás příchod trenéra Svědíka novou motivací?

Vždycky, když přijde nový trenér, je to určitý impulz. Snažím se v přípravě pracovat tak, abych trenérům ukázal, že mám na to, abych se prosadil do základu.