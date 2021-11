Do té nadcházející (tedy 2O22/23) vyšle tuzemská soutěž čtyři zástupce – mistr si zahraje kvalifikaci o Ligu mistrů, zbylé tři celky, z nichž se jedno mužstvo prokouše do Evropy přes domácí pohár, si zahrají v Evropské konferenční lize.

Sparta má postup ve svých rukou

Letenští proti Lyonu v odvetném duelu základní skupiny A Evropské ligy zopakovali průběh z domácího utkání – v první půli hráli s francouzským favoritem více než rovnocennou partii, v druhém poločase ale odpadli.Lyon, respektive jeho dvorní střelec Islám Slimaní, rozhodl o výhře během chvíle, když se prosadil v 61. a 63. minutě, na závěrečných 3:0 pojišťoval v nastaveném čase Karl Toko Ekbami.

Přesto je postupová matematika ke Spartě výrazně nakloněná. Remíza ve druhém utkání skupiny mezi Rangers a Bröndby Kodaň 1:1 znamená, že má celek Pavla Vrby na druhém místě čtyři body stejně jako skotský celek, úřadující dánský mistr je na posledním místě se dvěma body, Lyon si čtvrteční výhrou zajistil předčasný postup z prvního místa.

Letenské čekají klíčové duely 25. listopadu ve Skotsku proti Rangers, o dva týdny později si to na Letné rozdají s Bröndby. „Myslím, že bylo dopředu jasné, že se bude rozhodovat o postupu právě v těchto posledních dvou zápasech,“ řekl po utkání s Lyonem Ladislav Krejčí mladší.

Slavia a Jablonec na hraně play-off

Důležitá výhra nad Maccabi Haifa 1:0, kterou vystřelil ve 49. minutě útočník Jan Kuchta, vynesla Slavii na druhé místo skupiny E konferenční ligy. To by v současné chvíli znamenalo boj v play off s jedním z celků na třetích místech Evropské ligy o osmifinále.

Na první Feyenoord Rotterdam ztrácí Slavia čtyři body, ty však bude moci umazat v následujícím utkání, kdy nizozemský celek přivítá v Edenu. „Kdybychom nevyhráli, asi bychom měli po postupových šancích. Musíme zvládnout domácí zápasy vítězně a uvidíme, jaká situace v tabulce bude na poslední utkání v Berlíně,“ uvědomoval si trenér Jindřich Trpišovský.V obdobné situaci jako červenobílí je i Jablonec.

Ten si přes nepříznivý stav 0:2 nakonec po brankách Čvančary s Kratochvílem odvezl cennou remízu z půdy Randers a ve skupině D zůstává druhý s pěti body. Tabulku vede s 10 body Alkmaar, na třetím místě jsou dánští Randes se čtyřmi body a překvapivě poslední s pouhou jednou remízou Kluž.Povede se třem českým klubům vybojovat kýžené páté místo v Evropě pro sezonu 2023/24?