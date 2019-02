Ne, tohle nebyl pohárový večer k zapamatování. Slavia po mizerném výkonu padla 0:2 v Bordeaux a Jablonec prohrál nejtěsnějším rozdílem 0:1 s Rennes.

Ani jeden z klubů tak nenavázal na senzační úterní triumf Plzně. Ta v Lize mistrů šokovala bohatýry z CSKA na jejich hřišti (2:1).

Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský láteřil: „Špatný výkon, a po všech stránkách!“ Hodnocení kouče Severočechů Petra Rady bylo mírnější: „Jsem zklamaný z výsledků. Ze hry ne, nepropadli jsme.“

Vyrovnat se soupeři fotbalově je jedna věc, druhou je český koeficient. A ten určují výsledky.

Boj o poháry

V letošním ročníku se hraje o nasazení do pohárů pro sezonu 2020/21. V případě dosažení 15. pozice, o níž Češi v Evropě usilují, by v tomto roce šly do boje o Ligu mistrů dva týmy.

Momentálně se však Česko krčí na 17. příčce a dívá se na záda Švýcarům i Chorvatům. Za první zemi postoupí do jarní fáze, konkrétně Evropské ligy, Curych, za druhou Dinamo Záhřeb. Mimochodem: oba se mohou chlubit slušnou formou.

Úkol pro české kluby? Zmíněné „rivaly“ musejí v konečném účtování výrazně trumfnout. Složité, nikoli nemožné. FORTUNA:LIGA do dalších kol druhé nejprestižnější pohárové soutěže totiž může teoreticky vyslat dva zástupce: Slavii a Plzeň.

Pražanům stačí v posledním utkání doma remizovat se Zenitem. Západočeši pak proti AS Řím nesmějí získat méně bodů než ruský gigant na Realu.

„Doufám, že na jaře přije-de do Plzně další zajímavé mužstvo. Za odměnu,“ usmál se šéf viktoriánské lavičky Pavel Vrba po dobytí Moskvy.

Za český fotbal

Ve stejný scénář věří také v Edenu. Dodejme však: počítá se každý bod. Naopak jakákoli ztráta může ve výsledku zamrzet dvojnásob.

Proto si slávisté po blamáži na jihozápadě Francie musejí sáhnout do svědomí. Takhle ne, pánové! Nebojujete pouze za sešívaný dres, ale za celý český fotbal.

Takže ještě jednou: šance na patnáctou příčku tu je. Jde jen o to, jak ji v Praze a v Plzni uchopí.

Co je koeficient?

Jde o výsledky všech týmů dané země v evropských pohárech v posledních pěti sezonách.



Počítá se vydělením získaných bodů a počtu klubů zastoupených v LM i EL v jednom ročníku. Získaná hodnota se sečte s výsledky z předchozích čtyř let a vznikne koeficient.