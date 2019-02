/ROZHOVOR/ Chtějí zpátky do ligy, ale po čtyřech kolech ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE patří fotbalistům brněnské Zbrojovky až deváté místo. Brňané přemohli Chrudim, remizovali ve Vlašimi a padli s Jihlavou a na Žižkově. Přitom se gólově prosadili v každém zápase.

Ofenziva šlape. Obranu soupeřů přelstili Jihomoravané osmkrát, jenže stejně gólů taky dostali. Čisté konto udržel tým jen jednou. „Může se stát, že dostaneme krásný gól z dálky nebo padne po autu. Ale když to sečteme, je toho příliš,“ podotýká kouč Zbrojovky Roman Pivarník.

Zatím máte čtyři body a divoké skóre 8:8. Čím to je?

Chtěli jsme začít dávat góly a směrem dopředu se zlepšujeme. Vybuchujeme však v defenzivě, kde zkrátka nedokážeme zabránit soupeři skórovat. Není to tak, že by nám někdo utekl a šel sám na bránu. Musíme se nad tím zamyslet, být poctiví a důsledně bránit v šestnáctce. Je důležité, abychom dál neztráceli body. Týmy nahoře jsou zatím stoprocentní, ale logika říká, že také budou ztrácet.

S ofenzivou tedy spokojený jste?

Dali jsme osm branek, to znamená dva góly na zápas. Jen Jihlava a Budějovice vstřelily o branku víc než my a to mě těší. Na druhou stranu tým, co chce hrát o čelo, nemůže takhle inkasovat. To jednoduše nejde a v tabulce nás to srazilo. Můžeme si říct, že gólů chceme dát ještě víc, ale spíš je třeba tolik nedostávat. Protože při čistém kontě můžete mít dvanáct bodů i se čtyřmi vstřelenými brankami.

Po utkání s Jihlavou jste změnili formaci z pětičlenné zálohy na 4-4-2.

Tři zápasy jsme odehráli v tomto rozestavění, ale není to přesně dané. Jsou fáze hry, kdy se útočník pohybuje jinde, aby uzavíral defenzivního hráče. Zranili se nám Musefiu Ashiru s Michalem Škodou. Tedy hráči, kteří můžou hrát pod hrotem. Máme útočníky Martina Zikla s Lukášem Magerou a pak Tondu Růska, který částečně dokáže hrát níž. Takže ten systém je něco mezi 4-4-2 a 4-4-1-1.

Nedostáváte tolik branek právě kvůli oslabenému středu?

Každá formace má výhody i nevýhody a je možné, že v určitém úseku nás soupeř přečíslí, ale nedostáváme góly kvůli tomuhle. Žižkov třeba skóroval po autových vhazováních. Třetí branka pak padla po našich hrubých chybách. Nedostáváme branky proto, že hrajeme vysoko či otevřeně, ale jelikož vzadu chybujeme. I týmy, co hrají více zezadu a vyčkávají, mají pasáže, kdy jsou s větším počtem hráčů nahoře a pak si to musí pohlídat. Takže formace za to nemůže.

Je vaší vizí hrát ve druhé lize na dva hroty?

Rozestavění je stále otevřené a na naši herní filozofii žádný vliv nemá. Jak založení útoku, tak hra v bloku jsou stejné. Rozdíl je vlastně v jednom ofenzivním hráči, jestli se pohybuje o půl pozice výš, či níž na hřišti. Záleží na utkání, jak moc chceme dominovat ve středu pole. V bloku tak či tak stejně bráníme ve dvou čtyřčlenných liniích. Jeden útočný hráč se pak stahuje trochu pod hrot, ať hrajeme na dva, či jednoho útočníka. Musí totiž uzavírat defenzivního záložníka, což jsme zatím nedělali tak, jak bychom měli.

Stále sháníte posilu do zálohy?

Vypadl nám Ashiru a Škoda a zjišťujeme, že va-riant máme míň a sestava ne vždy typově sedí, jak má. Čili sháníme, ale nikoli za každou cenu. Hráč nás musí zaujmout.

V Praze jste o víkendu hráli ve tři čtvrtě na dvě. S Budějovicemi se střetnete v pátek večer. Vadí vám tyto rozdíly?

Máme nějaký rytmus, kte-rý chceme dodržovat, ale mužstvo se přizpůsobí. Vadí mi to spíš kvůli divákům, když nehrajeme v dobu, jež jim vyhovuje. V první lize s tím trošku šibuje televize. Teď jsem zjistil, že ve druhé lize s tím míchá ještě víc.

JAROSLAV GALBA