Neuplynul ani měsíc od doby, kdy si trenér José Mourinho balil kufry v Manchesteru United a už se ozývají noví nápadníci. Zájem už deklarovala ústy svého prezidenta Benfica Lisabon, slavého strátega však tato možnost příliš nenadchla. Zvučnější jména by však mohla být úspěšnější a nyní se spekuluje o jednom z nejprestižnějších. O návrat svého bývalého kouče údajně stojí Real Madrid.

Celou story spojující Benfiku a trenéra Josého Mourinha odstartoval prezident lisabonského celku Luis Felipe Vieira. V rozhovoru prohlásil, že sní o tom, aby jeho tým trénoval právě on. „Kdo by nechtěl Mourinha?“ prohlásil Vieira. V případě, že by se slavný kouč rozhodl do Lisabonu zamířit, peníze by podle Vieiry nebyly problémem.

Ten je však jinde a to v ochotě kontroverzního kouče upsat se právě Benfice, byť v ní na startu své kariéry v roce 2000 krátce působil. „Já nerad vytvářím nějaké příběhy pro média. V této době nemám zájem trénovat v Portugalsku. S respektem k Benfice i jejímu prezidentovi je však nutné říci, že jsem nabídku ani nedostal,“ okomentoval spekulace Mourinho.

Portugalec je bez angažmá od prosince, kdy skončil v Manchesteru United. Kromě slabých výsledků mu byl vyčítán i nezáživný herní projev. Přestože se mu závěr angažmá u Rudých ďáblů nevyvedl, stále patří mezi nejúspěšnější trenéry současnosti a tím pádem i atraktivní jména na trenérském trhu.

Logicky se tak objevují nejrůznější dohady, kam povedou jeho další kroky. Mourinho vždy působil na luxusních adresách a na jednu z nich by se mohl vrátit. Ve hře je údajně Real Madrid, který již letos odvolal Julena Lopeteguiho, ovšem nadále se trápí i pod Santiagem Solarim. Prezident Florentino Pérez se tak poohlíží po dalších alternativách a jednu z nich ztělesňuje i Mourinho, který Bílý balet dovedl k titulu v roce 2012.

Zároveň je nejistý i trenérský post v jeho posledním týmu. United se sice po příchodu Nora Solskjaera výrazně zvedli a také samotný kouč vyjádřil touhu zůstat na Old Trafford i v další sezóně, nemusí to tak ale dopadnout. Oblíbenec fanoušků byl přiveden jako dočasné řešení a v souvislosti s hrdým klubem se již skloňují jména jako Mauricio Pochettino nebo Antonio Conte. Na rozhřešení celé tajenky si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.