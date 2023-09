Přestup Vasila Kušeje se v tomto přestupním okně neuskuteční. Hbitý štírek zůstává minimálně do konce podzimu v kádru Mladé Boleslavi.

Vasil Kušej bude pokračovat v modrém dresu Mladé Boleslavi. | Foto: Miloš Moc

Ani Utrecht, ani Slavia, ani žádný jiný tým. Útočník Vasil Kušej zůstane (minimálně pro podzimní část sezon) v týmu Mladé Boleslavi.

Fotbalový útočník, kolem jehož hlavy létaly v aktuálním přestupním termínu nabídky k přestupu, a o jehož odchodu do Nizozemska se v některých médiích psalo jako o hotové věci, zveřejnil na svých sociálních sítích vzkaz veřejnosti boleslavským fanouškům.

„Poslední dny byly jeden velký zmatek a kolotoč jednání. Co platilo v jednu chvíli, bylo za okamžik jinak a upřímně to byl stres, jaký jsem ještě nepoznal,“ píše ve svém vzkazu Kušej, kterého právě kvůli možným vedlejším vlivům nenasadili trenéři do předchozích dvou zápasů Mladé Boleslavi.

To už by ale po zbytek podzimu platit nemělo. „Jsem rád, že už je to za mnou a já mám nyní jasný směr a můžu se zase naplno koncentrovat na fotbal,“ píše Kušej. A pokračuje: „Až mě zase uvidíte v bílo-modrém dresu, budu tam stát koncentrovaný a připravený přispět ze všech sil k našemu vítězství.“

V ideálním rozpoložení už by měl být Kušej trenérům k dispozici v pátek, kdy Boleslavané vyzvou během probíhající reprezentační přestávky v přípravném utkání druholigovou Jihlavu. Zápas se hraje v pátek od 11 hodin v mladoboleslavské Lokotrans Aréně.

