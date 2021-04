/FOTOGALERIE/ Na pohled byla převaha boleslavských fotbalistů jasná. Domácí tým proti Příbrami rozhodně tahal za delší konec, gól ale nedal. Oba týmy se tak po bezbrankové remíze rozešly se shodným jednobodovým ziskem, byť Boleslavští cítí, že v krajském derby měli jasně vyhrát, šancí bylo dost.

FK Mladá Boleslav – 1. FK Příbram (25.kolo) 0:0 | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

V prvním poločase to ještě nebylo až tak jednoznačné. Trenér Karel Jarolím byl dokonce s obrazem hry svých svěřenců dost nespokojený: „Nevím, čím to bylo, ale první poločas měl podobný průběh jako v minulém zápase se Slováckem. Nebyli jsme schopní pořádně zakombinovat, nebyli jsme ani nebezpeční pro branku soupeře. To se mi v žádném případě nelíbilo.“