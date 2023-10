/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Mladé Boleslavi čtvrtou výhru v řadě nepřidali. Na Andrově stadionu prohráli s olomouckou Sigmou 0:4. Všechny branky Hanáků vstřelili obránci. Vše začal v první půli Juraj Chvátal, na kterého po změně stran navázali Ondřej Zmrzlý, Jakub Pokorný a Vít Beneš. Hosté navíc hráli od 72. minuty bez vyloučeného Karafiáta.

Diváci na utkání Sigma Olomouc - Mladá Boleslav | Video: Michal Muzikant

Sigma nastoupila do utkání bez vykartovaného brankáře Matúše Macíka. Kromě dlouhodobě zraněných neměl kouč Václav Jílek k dispozici ani nejlepší střelce týmu - pětigólového Lukáše Juliše, čtyřgólového Jana Vodháněla či dalšího útočníka Denise Kramáře. Naopak se do sestavy vrátil kapitán Radim Breite a poprvé v základní jedenáctce v tomto ročníku naskočili Jiří Sláma a Pavel Zifčák. Hostující Mladé Boleslavi chyběl zraněný Júsuf.

Prvních dvacet minut se ani jeden z týmů do žádné velké příležitosti nedostal. Až ve 21. minutě nadělala Kušejova střela problémy Digaňovi. O pět minut později padl první gól. Zifčák na polovině hřiště sklepl míč Zorvanovi, který jej poslal za obranu Chvátalovi. Slovenský obránce si to namířil do vápna, zasekl a levačkou trefil po zemi na přední tyč. Olomouc dala gól zrovna ve chvíli, kdy se Mladá Boleslav nadechovala a byla častěji na míči.

Chvíli po úvodní trefě mohl zvýšit Ventúra, ale jeho rána z hranice šestnáctky šla nad. Stejně si počínal na druhé straně při hlavičce z malého vápna Pulkrab.

„Od první minuty jsme se drželi plánu, vstup byl dobrý, líbila se mi aktivita, byť z toho nebyly příležitosti. Chtěli jsme mít zabezpečenou defenzivu proti rychlým protiútokům. Dali jsme první hezkou branku po individuální akci Juraje Chvátala. Potom jsme ale ze své hry trošku ustoupili,“ glosoval trenér Sigmy Václav Jílek.

Ještě do poločasu zahrozily oba celky. Nejprve pálil Sláma z voleje do rukavic Trmala. Ve 40. minutě pak proletěl míč vápnem Sigmy a Kostkovu střelu vyrážel Digaňa.

„Utkání začalo olomouckým tlakem, patnáct minut nás tam sevřeli. Přežili jsme to a začali jsme se osmělovat. V tu chvíli jsme ale inkasovali. O přestávce jsme reagovali dvojím střídáním. Měli jsme dobrý vstup do druhé půle, Sigmu jsme nepouštěli na útočnou polovinu,“ hodnotil kouč Mladé Boleslavi Marek Kulič.

Přesto druhá půle dlouho nenabízela zajímavé akce. V 64. minutě to ale změnili domácí Zorvan centrem svojí slabší levačkou našel Zmrzlého, který hlavičkoval osamocený a usměrnil míč mimo dostah brankáře Trmala. „Blbě jsem se navázal, měl jsem tam být s ním,“ uznal boleslavský záložník Vasil Kušej.

A Zorvan mohl o minutu později završit hattrick z asistencí, jenže jeho pas na Navrátila byl trošku pomalejší, než by bylo potřeba, Navrátil tak musel pálit z jedné a minul. Hanáky to ale nemuselo mrzet, protože Beneš vyhrál v 66. minutě po odvráceném centru hlavičkový souboj a Pokorný rovněž hlavou dal třetí branku Sigmy.

V 72. minutě navíc boleslavský Karafiát na polovině hřiště trefil kolenem při souboji Zifčáka do zad a hlavní rozhodčí Tomáš Klíma mu udělil druhou žlutou kartu. Hosté tak dohrávali o deseti. Na to reagoval kouč Marek Kulič střídáním a na trávník Androva stadionu vyběhl poprvé jako soupeř bývalý sigmák Florent Poulolo.

Čtvrtou trefu mohl přidat v 82. minutě Breite, ale z patnácti metrů trefil pouze prostředek brány. Utkání se po vyloučení už spíše dohrávalo. Sigma ale přece jen ještě jednu trefu přidala. Minutu před koncem rozehrál Zmrzlý rohový kop na Beneše, který z voleje poslal míč na zadní tyč a zvýšil už na 4:0.

„Dali tři branky po dobře sehraných standardních situacích, na což jsme se chystali. Po vyloučení byl zápas rozhodnutý,“ říkal spokojeně Jílek.

„Dostali jsme gól z klasického signálu Olomouce. Ten už ale nic neřešil. Celkově jsme inkasovali třikrát ze standardek, na které jsme se chystali,“ kroutil hlavou Kulič.

Za Sigmu se tak v utkání trefili čtyři obránci. „Je to možná historický milník. Nevím, jestli to tady někdy bylo, aby se prosadili čtyři obránci. Hodně nám také pomohl návrat Radima Breiteho. Celkově se utkání hodnotí dobře. Vyhráli jsme a podpořili jsme výsledek čtyřmi brankami,“ uzavřel Václav Jílek.

Olomouc tak po dvou nezdarech vyhrála a minimálně do neděle se posunula na třetí místo FORTUNA:LIGY.

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 4:0 (1:0)

Branky: 26. Chvátal, 63. Zmrzlý, 66. Pokorný, 89. Beneš. Rozhodčí: Klíma - Paták Dohnálek - Volek (video). ŽK: Fortelný - Karafiát, Suchý. ČK: 72. Karafiát (MBO). Diváci: 2939.

Olomouc: Digaňa – Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Chvátal, Ventúra, Breite (84. Dele), Sláma (60. Fortelný) – Navrátil (76. Pospíšil), Zifčák (76. Fiala), Zorvan (84. Spáčil). Trenér: Václav Jílek.

M. Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek – Matějovský (69. Mašek), Kubista (46. Sakala) - Kušej, D. Mareček (46. Ladra), Solomon (61. Jawo) – Pulkrab (73. Poulolo). Trenér: Marek Kulič.