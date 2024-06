Aktualizujeme

Zemětřesení ve strukturách FK Mladá Boleslav je na spadnutí. Během pátku by měly být známé další informace.

Dost možná velké zemětřesení se chystá v FK Mladá Boleslav. Podle informací Deníku Sport ze čtvrtečního večera by měl v klubu skončit dosavadní šéf a držitel 51% akcíí Josef Dufek. Nahradit by ho měl podle informací Sportu do této doby ředitel klubu David Trunda.

„Teď v deset hodin dopoledne bohužel zatím žádnou z těch informací potvrdit nemohu,“ řekl Boleslavskému deníku manažer klubové komunikace Jiří Koros s tím, že nějaká jednání o změnách ve struktuře FK probíhají a jasno by mělo být ještě během pátečního odpoledne.

O změnách v Boleslavi se hovoří už od poloviny května, kdy byla svolána právě Trundou mimořádná valná hromada (více zde). K těm nyní velmi pravděpodobně uvnitř klubu dochází.

Podle zákulisních informací kolem boleslavského klubu také velmi výrazně kroužilo vícero zájemců. Nejhlasitěji se hovořilo o někdejším šéfovi pražské Slavie miliardáři Jiřím Šimáně, v poslední době se skloňovalo také jméno bývalého svazového předsedy Františka Chalovského.

Skončila by tak jedna velká éra boleslavského fotbalu. Josef Dufek společně se svými partnery vstoupil do klubu v roce 2001 a z podprůměrného druholigového klubu z něj učinil do tří stálici nejvyšší české soutěže. Klub si pod jeho vedením zahrál několikrát evropské poháry a dvakrát vyhrál tuzemskou pohárovou soutěž.