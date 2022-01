Někdejší velký talent Kadlec se v Mladé Boleslavi pokoušel na podzim o návrat do vrcholového fotbalu. Znovu jej ale přibrzdilo zranění. Po dvou startech v třetiligovém béčku si v závěru roku připsal stejný počet i za áčko v nejvyšší soutěži. Jeden mimochodem i proti Jablonci, který by se podle deníku Sport měl stát už v příštím týdnu jeho dalším působištěm.

„Vašek chce mít větší herní vytížení. Proto jsme se po důkladném zvážení rozhodli pro tento krok,“ citoval portál Pavla Pasku, který je agentem devětadvacetiletého hráče.

Konkurenci v boleslavském útoku by naopak pak měl zvýšit Denis Alijagič. Osmnáctiletý hráč pražské Slavie na sebe během podzimní části upozornil v dresu druholigové Vlašimi. S jedenácti góly se stal dokonce průběžně nejlepším střelcem soutěže.

Jak po nedělní generálce naznačil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, mělo by se v případě Alijagiče jednat o půlroční hostování. „Momentálně s agentem a Jirkou Bílkem probírají nejvhodnější variantu jeho hostování. Momentálně se nám to jeví, že by to pro něj byl vhodnější krok po Vlašimi, kde naznačil velký potenciál. Týmy ho ale opravdu chtějí, takže bychom chtěli, aby v lize hrál a měl minutáž, kterou by tu mít nemusel,“ řekl s tím, že o hráče projevily zájem celkem čtyři prvoligové kluby.

