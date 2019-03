„Myslím, že můžeme čekat dobrý fotbal a skvělý zážitek,“ těší se na po delší době plný domácí stadion i hráči Mladé Boleslavi, jmenovitě brankář Jan Šeda. Zápas podle něj slibuje atraktivní střet dvou mužstev vyznávající především kombinační pojetí hry.

Letenští pojedou do města automobilů s vizitkou týmu, který před reprezentační přestávkou vyhrál všech šest mistrovských zápasů v letošním roce. V tabulce se tak nečekaně vrátili do hry o druhé místo. „Sparta má hodně kvalitní tým. Je vidět, že si to sedá a sehrávají se,“ mluví jednička Středočechů o soupeři s respektem.

Na hřišti by ovšem měl jít stranou. Stejně dlouho jako Sparta výhry počítá Boleslav ligové zápasy bez porážky, když ke třem tříbodovým ziskům přidala stejný počet nerozhodných výsledků. Zlepšenou náladu nepokazila během reprezentační pauzy ani pětibranková porážka v přípravném utkání s bundesligovým Norimberkem.

Po Plzni či Jablonci je kabina odhodlaná vyšlápnout si doma na dalšího lépe postaveného soupeře. „Neměli jsme ani čas si pořádně odpočinou a pracovali hodně tvrdě. Sobotním zápasem bychom to mohli prodat,“ potvrzuje Šeda.

Nejen o čtyři příčky vyšší postavení v tabulce staví hosty do role favorita, což by měla být podle gólmana boleslavská výhoda. „Od nás se nečeká nic velkého. Do zápasu můžeme vstoupit uvolněněji a s čistou hlavou. Můžeme jenom získat. Měli bychom si ho užít.“

Zaměřit by se spoluhráči podle vlastních slov měli nejen na Teteha či Kangu. „Kádr mají natolik nabitý, že všichni hráči svou kvalitou převyšují hráče v české lize. Musíme být obezřetní a dát jim minimum prostoru, protože oni to jinak umí trestat,“ nabízí boleslavský odchovanec recept na úspěch s tím, že jeho součástí musí být důraz, pohyb, bojovnost a chuť. „Když vydržíme třeba hodinu s čistým kontem, máme kvalitu na to zápas z nějaké akce či standardky sami rozhodnout. Hlavní je připravit se v hlavě a jít do zápasu na sto procent,“ nabádá.