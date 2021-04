První poločas Boleslavi vyšel velice dobře. Pět střel na branku, po rohovém kopu navíc už v desáté minutě vedoucí branka Jiřího Klímy. „Měli jsme skvělý vstup. První půle celkově byla dobrá, šli jsme do vedení. Ostrava taky měla pár závarů, ale dohráli jsme to dobře až do konce. Bylo to spíš v naší režii, a kdyby tam padlo k tomu gólu ještě něco, tak by to Ostrava asi ještě otevřela, což by nám asi svědčilo,“ hlásil po utkání stoper Laco Takács.

Ten byl v utkání hodně vidět – nejprve v dobrém světle, když po rohu sklepl balon pro skórujícího Klímu. Bohužel pro svůj tým měl ale prsty i ve vyrovnávacím gólu. Po jeho skluzu na Ndefeho pískal sudí penaltu, z níž srovnal na 1:1 ostravský šikula Dyjan de Azevedo.

„Penalta to bezpochyby byla. Štrejchl jsem ho. Nevím přesně, jak to celé vzniklo, musím se na to podívat na videu. Nechtěl jsem ho faulovat, ale jde to za mnou,“ říkal smutný hrdina okamžiku a pokračoval: „Přišlo mi, že jsme zbytečně zalezli, byli jsme rozhození. Byli ve dvou vepředu, my jsme zbytečně couvali. Kdybychom zůstali stát, asi by k tomu vůbec nedošlo. Nechci to ale moc rozebírat, ještě jsem to neviděl. Na první dobrou bych ale řekl, že jsme neměli tak couvat, potom by k tomu asi nedošlo.“

Podobně viděl nakonec asi zlomový moment utkání i kouč Karel Jarolím. Také on poukázal na nedobrou poziční hru bránících hráčů v boleslavském dresu: „Před tou penaltou jsme byli ve špatném postavení v obraně, nesehráli jsme to tak, jak by to mělo být. Někteří hráči zůstali v šestnáctce, jinak by to asi byla ofsajdová pozice.“

Celkově po změně stran Středočeši nehráli tak dobře jako před pauzou. „Do druhého poločasu jsme vstoupili trošku naivně. Ostrava nás zatlačila, vyústily z toho dva góly v rychlém sledu, na které jsme bohužel nedokázali odpovědět, ale nějaké šance jsme tam ještě měli. Myslím, že by tomu víc slušela remíza, ale Ostrava měla bohužel asi trošku víc štěstíčka,“ uvedl Takács.

„O půlce jsme si řekli, že musíme do druhé půle vstoupit aktivně. Bylo to ale přesně naopak, dvacet minut jsme byli pod tlakem. Dostali jsme se tam sami, pokazili jsme většinu akcí už v zárodku, i když po centru Jardy Zmrhala tam ještě jedna šance byla,“ kritizoval Jarolím úvod druhého dějství v podání svých svěřenců.

„Baník pak vytěžil vedení po takovém sporném momentu, kdy se podle mě asi dal zapískat faul na Douděru. Udrželi to až do konce, i když jsme se snažili alespoň o srovnání. Bohužel žádná z těch situací gólem neskončila. Do zakončení jsme se dostali, ale bohužel bez efektu,“ uzavřel zkušený trenér Mladé Boleslavi.

S výsledkem nebudou ve městě aut spokojení, nicméně výkon snesl určitá měřítka. „Jo, z toho mám dobrý pocit. Myslím, že se zvedáme každým zápasem, hrajeme teď trošku jinak, i na tréninku pracujeme dobře. Tohle je taková kaňka na té sérii, ale myslím, že musíme mít dál hlavy nahoře. Žádnou ostudu jsme tady neudělali. Budeme takhle pokračovat a výsledky jistě přijdou,“ tvrdí Ladislav Takács.