Slovenský záložník odchází do východočeského klubu na roční hostování s případnou opcí.

Samuel Dancák | Foto: Jiří Koros

Pětadvacetiletý záložník slovenské národnosti Samuel Dancák po dva a půl letech v mladoboleslavských službách odchází na hostování do Hradce Králové.

Košický rodák Samuel Dancák přestoupil v dorosteneckém věku z FC VSS Košice do FK Dukla Praha v létě 2016. V pražské Dukle začal v družstvu U19, od léta 2017 kopal za dospělé béčko a na podzim 2018 hostoval v tehdy druholigovém FK Olympia Radotín. V jarní části ročníku 2018-19 nastoupil ke třem zápasům v nejvyšší české lize za FK Dukla Praha. Po sestupu Dukly do Národní fotbalové ligy odehrál v soutěžním ročníku 2019-20 a na podzim 2020 dohromady třicet druholigových utkání. Za slovenskou dorosteneckou reprezentaci si připsal tři starty (dvakrát U17 a jednou U18) a za slovenskou juniorskou reprezentaci U21 nastoupil dvakrát. S těmito zkušenostmi přestoupil z FK Dukla Praha v lednu 2021 do FK Mladá Boleslav. Za období 2021-23 si v mladoboleslavském dresu připsal 69 prvoligových startů. V letošní letní přípravě pod trenérem Markem Kuličem odehrál pouze půlhodinu proti pražské Dukle a do úvodních tří ligových mistráků nezasáhl. Na začátku srpna 2023 podepsal s FK Mladá Boleslav prodloužení dosavadní smlouvy do 30. června 2025 a zároveň se dohodl s FC Hradec Králové na ročním hostování s opcí pro případný přestup.

„Jedná se o bývalého reprezentanta Slovenska do 21 let, je to pracovitý hráč do středové řady, který cítí fotbal. Zájem jsme o něj měli již dříve, když působil ve 2. lize v Dukle. Teď na jaře měl trošku hlušší období, ale je to fotbalista, který má v sobě velký potenciál. Určitě nám pomůže,“ řekl pro hradecký klubový web sportovní ředitel Jiří Sabou. A dodal: „Sezóna je dlouhá, díky Samuelově příchodu jsme náš kádr opět zkvalitnili. Jedná se o hráče, který přistupuje k fotbalu se stoprocentním nasazením. Sám dobře vím, že před rokem se o něj zajímaly další přední týmy naší soutěže."

Zápy v Benátkách vykročily za postupem už v první čtvrthodince