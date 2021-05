Boleslavské jaro pod Karlem Jarolímem dopadlo dobře. Posílený tým se sehrál a zlepšenými výkony se vyšvihl až na současné třinácté místo tabulky. Navíc na Karvinou ztrácí pouhý bod, a tak může pomýšlet i na další posun vzhůru.

V poslední době oplývá mužstvo dobrou formou – z posledních osmi utkání Bolka bodovala hned pětkrát. Teď navíc táhne vítěznou sérii, když přivezla tři body ze Slovácka (1:0) i Brna (3:2). Triumf na Zbrojovce jí definitivně zajistil místečko mezi elitou i pro další ligový ročník.

„Chtěli jsme ligu pro Boleslav zachránit co nejdříve, ne o ní bojovat do posledního kola. To se nám povedlo, zbývající tři zápasy můžeme odehrát bez stresu a s klidnou hlavou. O to více se na střetnutí se Spartou těšíme,“ prohlásil kouč Karel Jarolím.

O větším klidu v kabině mluvil po posledním utkání v Brně i útočník Michal Škoda. „Jsme rádi, že jsme to udrželi a že jsme potvrdili záchranu. Určitě tam už nebude ten tlak hrozícího sestupu, ale chceme své postavení samozřejmě ještě vylepšit a dál získávat body. Budeme se na to připravovat jako doposud,“ nechal se slyšet zkušený autor šesti ligových tref.

Společně s Jiřím Klímou je Škoda nejlepším střelcem týmu. V poslední době ovšem svými góly táhl Boleslav jiný forvard – Václav Drchal, který rozhodl duel na Slovácku a v Brně se trefil rovnou dvakrát. S ním však Jarolím tentokrát počítat nemůže, protože blonďatý střelec je kmenovým hráčem Sparty a proti svému mateřskému týmu tak nenastoupí.

Pražané přijedou do Boleslavi v dobrém rozpoložení. Minulý týden sice v pohárovém semifinále podlehli rivalovi z Vršovic 0:3, v lize se ale vrátili na druhé místo hned za suverénní a už mistrovskou Slavii. Pomohli si důležitými výhrami proti Baníku a naposledy i Plzni – v obou případech shodně 3:1.

Aktuálně má Sparta stejně bodů jako Jablonec, díky lepšímu skóre má ale vše ve svých rukách. A v neděli bude chtít udělat další krok za kvalifikací do Ligy mistrů. „Myslím, že výhra nad Plzní nám hodně pomůže a na další zápas si budeme věřit,“ řekl po středečním utkání talentovaný záložník Adam Karabec, který podtrhl triumf nad Západočechy třetím gólem.

„Musíme ke každému zápasu přistoupit tak jako teď proti Plzni. Když k tomu správně přistoupíme, tak se nemusíme ničeho obávat,“ navázal na svého spoluhráče obránce letenského klubu Matěj Hanousek.

Souboj Mladé Boleslavi se Spartou začne na boleslavském stadionu v neděli v 17 hodin.