Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v Teplicích po divokém závěru zápasu 1:1.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Fotbalisté Teplic ve 29. kole první ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s Mladou Boleslaví. Domácí poslal do vedení v 16. minutě z pokutového kopu Matěj Hybš, v 89. minutě srovnal střídající David Šimek. Poté byl vyloučen teplický brankář Tomáš Grigar a jelikož Severočeši už nemohli střídat, musel závěr utkání dochytat egyptský útočník Muhammad Jásir.

"Skláři" bodovali s dnešním soupeřem ve vzájemném duelu po čtyřech porážkách, posunuli se v neúplné tabulce na 13. místo a už se nemohou dostat do prostřední nadstavbové skupiny. Středočeši jsou osmí, remízou přišli o šanci na postup do skupiny o titul.

Na lavičce Mladé Boleslavi chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám hlavní trenér Hoftych, jeho roli dnes převzal asistent Medýnský. Středočeši udělali oproti sobotnímu triumfu nad Ostravou (1:0) jedinou změnu v základní sestavě, Škodu nahradil Mareček. Teplice nastoupily v totožné úvodní jedenáctce jako při minulé výhře 2:1 v Olomouci.

Ve 12. minutě se po standardní situaci prodral do šance domácí Fila, brankář Mikulec ale obě jeho rány vyrazil. Sudí Starý si však následně šel celý závar zkontrolovat k videu a odhalil Jawovu hru rukou. Míč si vzal Hybš a z penaltového puntíku se nezmýlil ani počtvrté v řadě. Třicetiletý levý bek nasázel všechny trefy v posledních pěti zápasech, dnes zvolil zakončení pod břevno doprostřed brány.

Domácí byli blízko další brance o deset minut později, kdy Mikulec na poslední chvíli dokázal odkopnout před dobíhajícím Gningem. Mladá Boleslav zahrozila po rohovém kopu, všechny tři střelecké pokusy v krátkém sledu ale zablokovala obrana. Neprosadil se ani Urbanec, který po Mikulcově špatném odkopu vysoko přestřelil.

Také po změně stran pokračoval oboustranně bojovný průběh plný osobních soubojů. Zvýšit mohl Gning, který si zasekávačkou položil Mikulce, jeho pokus z úhlu však vykopl z čáry stoper Suchý. V 51. minutě si vypracovali první velkou příležitost i Středočeši. Kušej vybídl v přečíslení k zakončení Karafiáta, jehož střela skončila na břevně. O chvíli později trefil brankovou konstrukci i na druhé straně Trubač.

Mladoboleslavští byli postupem času v ofenzivě stále nebezpečnější, tak jako po dalším závaru po rohovém kopu a Marečkově nepřesné dorážce. Čtyřiadvacetiletý záložník netrefil bránu ani v další, ještě nadějnější příležitosti. Kubistovu hlavičku po rohu čtvrthodinu před koncem zlikvidoval Grigar, stejně jako nadějný pokus střídajícího Škody.

Teplický kapitán nakonec třetí čisté konto v ligovém ročníku neudržel. V 89. minutě nedosáhl na vysoký míč a Šimek hlavou pohodlně zakončil do odkryté brány. Grigar navíc vzápětí předvedl velký zkrat, nakopl radujícího se Kušeje a dostal červenou kartu. Do brány tak musel střídající útočník Jásir, jelikož domácí už využili všechna tři okna pro střídání.

Hostující střelci jednadvacetiletého Egypťana neprověřili, Jásir musel řešit pouze dva vysoké míče, oba ale ze vzduchu bez větších problémů stáhnul. Mladá Boleslav venku bodovala po třech zápasech.

Zdenko Frťala, trenér Teplic, po zápase řekl: "Ztratit výhru v posledních minutách je kruté. Tomáš Grigar špatně odhadl situaci a byl přehlavičkovaný. Následně mu Kušej naznačil nějaké gesto a Tomáš neuhlídal své emoce. Jásir nám sám naznačil, že do toho půjde, takže si vzal rukavice a zápas dochytal. V závěru jsme zase měli obavu o výsledek, bylo to trochu podobné jako v posledním zápase s Olomoucí. V těchto momentech potřebujeme větší odvahu, abychom i my podrželi míč a nedostali se pod takový tlak. Bohužel se to opakovalo, i tak ale kluci ukázali, že chtějí za Teplice bojovat. Nemyslím si, že by byl soupeř lepší než my."

Zdroj: Youtube

"První poločas byl oboustranně opatrný, gól jsme dostali z ojedinělé standardní situace Teplic. Až do přestávky jsme se z toho oklepávali, ve druhé půli jsme ale měli víc ze hry. Naše šance nakonec vyústily do vyrovnávací branky. Teplice dohrávaly závěr s útočníkem v bráně, ale byl to dost krátký časový úsek. Bohužel se nám nepodařilo ho víc prověřit. Nakonec taková poloviční spokojenost s bodem," dodal asistent trenéra Boleslavi Pavel Medýnský.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Branky: 16. Hybš z pen. - 89. Šimek. Rozhodčí: Starý - Ratajová, Machač - Kocourek (video). ŽK: Urbanec - Jawo, Donát, Karafiát, Suchomel, Škoda. ČK: 89. Grigar (Teplice). Diváci: 2812.

Teplice: Grigar - Hora, Chaloupek, Mičevič, Hybš - L. Mareček, Jukl - Urbanec (78. Radosta), Trubač (87. T. Vachoušek), Gning (63. Jásir) - Fila.

Boleslav: Mikulec - Kubista, Karafiát, Suchý - Suchomel, Donát, Matějovský (72. Škoda), Fulnek (54. Tomič) - D. Mareček (80. Šimek), Kušej - Jawo (46. Ladra).