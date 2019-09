Zápas se měl původně hrát 4. srpna, Středočechy ale při cestě z vítězné odvety 2. předkola Evropské ligy v Šymkentu postihly technické problémy letadla. Výprava se musela krátce po startu vrátit zpět do Kazachstánu a utkání v Teplicích se nehrálo.

Středočeský celek v posledních třech kolech neprohrál, venku ale v této ligové sezoně uhrál jediný z celkových 16 bodů.

Mladoboleslavští by rádi navázali na poslední utkání v Teplicích, kde v květnu v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o Evropu zvítězili drtivě 8:0 a vyrovnali rekord soutěže. Se Severočechy neprohráli v lize desetkrát po sobě.

„Teplice nemají takové postavení v tabulce, jak by si představovaly. O utkání s námi se vyjadřovaly tak, že to je zápas, díky kterému se můžou odlepit od spodku. Nečeká nás jednoduché utkání. Navíc my tam máme z jara vroubek z toho play off. Nebude to ideální, nýbrž těžký soupeř. Ale věřím, že začneme bodovat i venku,“ řekl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Jeho týmu se nedaří venku, Teplice se zase trápí doma. V lize na svém stadionu nezvítězily šestkrát po sobě a před vlastními diváky jsou v této sezoně zatím nejhorší. Na tři body Severočeši čekají už pět kol, dosavadní jedinou výhru si připsali v Ostravě.

„S Boleslaví chceme třemi body potvrdit bod z Liberce. Musíme se pokusit vyhrát, aby byla lepší nálada a konečně jsme se zvedli,“ uvedl útočník Jakub Řezníček, nedávná teplická posila.

Na Stínadlech se potkají nejlepší a nejhorší ligová ofenziva. Teplice stejně jako Opava skórovaly jen pětkrát, zatímco Mladá Boleslav dala už 21 branek. Třetinu z nich zaznamenal se sedmi góly nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko.

„Každý soupeř doma se musí porazit nebo s ním hrát aspoň vyrovnanou partii. Když si pohlídáme Komličenka, půjde to. Je to fantastický střelec, ve vápně je silný, ale ve hře není až tak platný,“ dodal Řezníček.

Zápas v Teplicích začne ve dnes v 18 hodin. Domácí budou na lavičce opět postrádat hlavního trenéra Stanislava Hejkala, který si odpyká druhou část disciplinárního trestu.