Karviná měla v závěru blízko k vyrovnání. V nastaveném čase se dožadovala penalty za hraní rukou, ale sudí to po konzultaci s videorozhodčím odmítl. Svěřenci trenéra Jozefa Webera nad Mladou Boleslaví doma v lize ani na šestý pokus nezvítězili a na výhru v nejvyšší soutěži marně čekají od května už 11 utkání.

Devět minut před koncem si už domácí obrana s náporem nevěděla rady. Ewerton našel Matějovského a ten zblízka poslal míč pod břevno. Pro devětatřicetiletého záložníka to byl první ligový gól od ledna.

Ani jeden z týmů nebyl s bezbrankovým stavem spokojen. S přibývajícími minutami rostla nervozita a s ní bylo na trávníku vidět stále více nepřesností. Nejzkušenější hráči hostů Škoda a Matějovský se pouštěli do diskusí s rozhodčím Petříkem, za což dostali žluté karty.

Karvinští, kteří v týdnu dostali od vedení klubu pokutu za špatné výkony, začali aktivněji než v minulých zápasech. Už během úvodní desetiminutovky vyslali tři střely na hostující branku, do níž se po čtyřech kolech vrátil Šeda.

