Fotbalisté Mladé Boleslavi po zimní Tipsport lize vyhráli i Malta Cup. Ve finálovém utkání na maltském národním stadionu byli po remíze 1:1 úspěšnější v penaltovém rozstřelu než jejich soupeř z Brna. Zimní soustředění v ideálních klimatických podmínkách však Boleslavanům kalí zranění.

Společně s Markem Matějovským, který už je po operace přetržené achilovky, odletěli také nemocní či zranění Auer, Ladra a brankář Stejskal. Bolka tak narychlo opačným směrem povolala z rezervního celku Korejce An Jeajuna a Valerije Blazhka.

Další komplikace přišly hned zkraje finálového zápasu. Ve třetí minutě opustil hřiště na nosítkách s poraněným kotníkem mladíček Pech, po chvíli střídal i útočník Jiří Klíma. „U Klímy to je menší poranění z tréninku, raději jsem ho sundal, aby si to ještě nezhoršil. U Pecha to je větší problém. K čemu nám je výhra v přípravném turnaji, když hráč nebude moct nastoupit v únoru do prvního mistráku?“ smutnil kouč Weber. Ten se nezdráhal při hodnocení zápasu použít slova jako „bída, humus nebo slabota.“

„Mě skoro mrzí, že jsme ten zápas hráli. Jenom osobní souboje, fauly a spousta zraněných hráčů. Pokud si budeme v přípravě takhle lámat nohy, tak prostě budou zranění. Neviděl jsem tam nic, co by mě potěšilo,“ pokračoval naštvaně. Slovo také ztratil i o Matějovském: „Jsme v kontaktu, voláme si každý den. Je po operaci a vypadá optimisticky. Bavili jsme se už i o návratu na trávník.“

V samotném finálovém zápase šla Boleslav do vedení, když se po akci Höniga prosadil z malého vápna Tomáš Wágner, který chytá střeleckou slinu.

Po hodině hry ale druholigový soupeř srovnal, když obranou pronikl Fousek a zblízka překonal brankáře Mikulce. Oba celky pak mohly finálový zápas turnaje překlopit na svou stranu, když Vintr po drzém průniku střílel jenom vedle Mikulcovy levé tyče. A v nastavení měla Boleslav po závaru v pokutovém území hned tři možnosti k zakončení, ale brněnský val nikdo prostřelit nedokázal.

A tak se šlo toho dne podruhé do penaltového rozstřelu. Zápas o třetí místo mezi Baníkem Ostrava a Dunajskou Stredou také po remíze 1:1 rozhodoval až rozstřel, z nějž odešel vítězně třetí celek slovenské nejvyšší soutěže.

Do penalt nevstoupila Boleslav dobře, když hned dva první střelci zaváhali. Vytáhl se však gólman Petr Mikulec, který kryl hned tři z šesti brněnských pokusů a výraznou měrou se nakonec podepsal pod mladoboleslavský zisk poháru. Středočeši budou na středomořském ostrově pokračovat v soustředění až do pátku. Ve středu je čeká ještě přípravné utkání s domácím celkem Hibernians.

Brno – Mladá Boleslav 1:2 pk

Branky: 61. Fousek – 45. Wágner. ŽK: 2:1.

Boleslav I. poločas: Mikulec – Křapka, Jakub Klíma, Pudil, Fulnek – Hubínek – Pech (5. Hampl), Budínský, Hönig – Jiří Klíma (13. An Jae Jun), Wágner. Boleslav II. poločas: Mikulec – Douděra, Jakub Klíma, Mazuch (77. Hubínek), Rudzan – Tataev, Hubínek (72. Provazník) – Hönig (78. Grigoryan), Budínský, An Jae Jun – Wágner (76. Blazko).

Brno: Šustr – J. Sedlák (71. Jurásek), Šural, Kotula, Čermák, Bariš (90. Ševčík), Pachlopník (46. Dreksa), Hladík (46. Eismann), Krška (56. Šumbera), Přichystal (56. Vintr), Fousek (63. M. Sedlák).