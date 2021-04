Po pohárovém utkání nebyl trenér Jarolím vůbec spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli. V neděli to bylo lepší, nicméně i tak Boleslav inkasovala jako první, když se v 19. minutě prosadil domácí Patrik Žitný. Hosté ale bleskově odpověděli zásluhou Jaromíra Zmrhala.

„Do zápasu jsme nevstoupili špatně, ale pak zase přišla zbytečná chyba na útočné půlce. Soupeř z toho měl brejk, který naštěstí neskončil gólem. I přesto se pak Teplice dostaly do vedení, což jsme nechtěli. Chtěli jsme minimálně do poločasu udržet čisté konto, abychom nemuseli nic honit. Naštěstí jsme ještě v prvním poločase srovnali, a to bylo do druhé půle rozhodující,“ zhodnotil boleslavský trenér vstup do utkání.

Oproti jiným duelům tentokrát nesahal v poločase ke změnám v sestavě. A vyplatilo se, tři minuty po změně stran otočil ve prospěch Boleslavi hlavičkující Jiří Klíma. Pro čtyřiadvacetiletého útočníka to byla pátá ligová trefa v této sezoně a znamenala povedený návrat poté, co jej sužovaly zdravotní problémy.

„Seběhl jsem si na levou stranu, počkal jsem si na Ladrise, který to rozbíhal do lajny, a dal jsem mu to. Pak jsem šel do vápna. Ladris prošel jeden na jednoho, Škoďák to strhl na bližší tyči a já jsem zůstal úplně volný na malém vápně a hlavou jsem to uklízel,“ popsal nakonec rozhodující gólovou situaci šťastný střelec a pochválil spolupráci s kolegy Michalem Škodou a Tomášem Ladrou.

A boleslavská ofenziva hrozila i dál. Klímovu další hlavičku po rohovém kopu vytěsnil gólman Teplic na břevno, horní tyčka pak zastavila i ránu Samuela Dancáka. „Byli jsme nebezpeční směrem dopředu, což se potvrdilo vstřelením druhé branky. Byly tam i další situace, nastřelená břevna, a celé to bylo korunované třetí brankou, která potvrdila vítězství,“ líbil se výkon směrem dopředu Jarolímovi.

Podobně to viděl i Klíma: „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, měli jsme dost šancí, dali jsme tři góly a nastřelili dvě břevna. Moji hlavičku gólman vytáhl na břevno, v té druhé šanci Danci zakončoval přímo do břevna. Škoda, mohlo být dřív hotovo. Naštěstí pak dal Škoďák na 3:1 a už jsme to v pohodě dohrávali,“ zhodnotil útočnou snahu Boleslavi.

Definitivní pojistku přidal už zmiňovaný Škoda v 85. minutě. V samém závěru utkání se potom stejný hráč trefil ještě jednou, ale kvůli ofsajdu tentokrát jeho zásah nebyl uznán. Boleslav každopádně zapsala velice cenné tři body za výhru 3:1.

„Tentokrát musím pochválit celé mužstvo. Podali jsme kompaktní výkon vyvážený dopředu i do obrany,“ vyzdvihl Jarolím nedělní výkon a pokračoval: „Věděli jsme, že když se nám podaří uspět, dostaneme Teplice pod sebe. To se nakonec podařilo. Teď to musíme jen potvrdit v domácím zápase s Opavou.“

S předposledními Slezany se Boleslav utká v příštím kole. Na svém hřišti je hostí v sobotu od 14 hodin.