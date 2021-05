Sobotní utkání se pro Středočechy vyvíjelo přímo skvěle. Z rychlého kontru po Douděrově pasu před prázdnou bránu otevřel hned po pár minutách skóre Drchal a brzký gól tým nabudil. Boleslavští byli v první půli lepší, měli další šance a dokázali zvýšit, když se chvilku před pauzou pěkným volejem prosadil Douděra.

„Vývoj vypadal slibně, zvlášť když se nám brzy povedlo vstřelit branku a Brno bylo nucené víc útočit, takže se tam otvíraly prostory na protiútoky. Navíc se nám povedlo pojistit vedení druhou brankou. O poločase jsme hráče upozorňovali, že nemůžeme povolit, protože za stavu 2:0 už to může člověk akorát tak zkazit,“ komentoval první část utkání kouč Karel Jarolím.

Hned po změně stran navíc využil Drchal špatnou malou domů a zblízka pohodlně zvýšil už na 3:0. Jenže došlo na Jarolímova slova, Brno se po obdržené třetí brance vrhlo vpřed a vybojovalo penaltu, kterou s přehledem proměnil obránce Pernica.

„Jak Brno snížilo z penalty, narostla jim křídla. My jsme se zbytečně zatáhli dolů. Bylo to těžké, snížili na 3:2, pak už to byl boj až do konce,“ líčil průběh druhé půle útočník Michal Škoda.

Zbrojovka po snížení skutečně soupeře zatlačila, měla několik dobrých šancí – mimo jiné Hladík po rohu hlavičkoval do tyče. Kontaktní branka padla čtvrt hodiny před koncem základní hrací doby, závěr ale Boleslav ustála a dovedla utkání ke kýženému vítězství.

„Možná paradoxně nám ta třetí branka spíš uškodila, protože vzápětí kopali penaltu a z beznadějné situace se dostali zpátky do hry, nakoplo je to. Nás to naopak vykolejilo. Brno si tam vytvořilo dost šancí na další branky, navíc ještě dali na 3:2. V samotném závěru tam byly nakopávané míče na hranici vápna, tam se může stát cokoliv,“ prohlásil Jarolím.

Nic už se ale naštěstí pro jeho tým nestalo. A nestalo se nic ani na druhé straně, byť v samém závěru mohl ještě pojistit výhru střídající útočník Klíma. „Myslím, že Jirka Klíma to měl pojistit, škoda. Udělal to všechno dobře, až na to, že se mu nepodařilo vstřelit branku, gólman mu to vyrazil,“ mrzela boleslavského trenéra nevyužitá šance.

Tak jako tak nicméně zůstal na ukazateli skóre stav 3:2 pro Boleslav, která potvrdila svou záchranu v lize. „Konečný výsledek je pro nás samozřejmě důležitý, máme definitivní jistotu záchrany v lize,“ ulevilo se Jarolímovi.

O větším klidu mluvil i Škoda: „Jsme rádi, že jsme to udrželi a že jsme potvrdili záchranu. Určitě tam už nebude ten tlak hrozícího sestupu, ale chceme své postavení samozřejmě ještě vylepšit a dál získávat body. Budeme se na to připravovat jako doposud.“

V příštím kole čeká na zachráněnou Boleslav těžká výzva, doma přivítá pražskou Spartu. Duel s mužstvem z Letné začne na boleslavském stadionu v neděli v 17 hodin.