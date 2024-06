Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním přípravném zápase na novou sezonu deklasovali Nový Bor 28:1. Středočeši nasázeli soupeři z krajského přeboru 11 gólů už v prvním poločase, po změně stran přidali zbytek.

Na drtivém vítězství se podílelo 13 různých střelců, pět hráčů si připsalo hattrick. Nejvíce branek vstřelil útočník Matěj Pulkrab, jenž se prosadil pětkrát. Domácí zaznamenali čestný úspěch až v 81. minutě za stavu 0:25, kdy Michal Třešňák proměnil penaltu.

Svěřenci kouče Davida Holoubka si v Novém Boru zastříleli jen pár hodin poté, co se dozvěděli soupeře pro 2. předkolo Konferenční ligy. Pátý tým uplynulé sezony nejvyšší soutěže se utká s litevským celkem Transinvest.

Dobrou zprávou pro fanoušky boleslavské kopané je skutečnost, že do zápasu nastoupil také Marek Matějovský. Boleslavský špílmachr by měl mít smlouvu do příští neděle, o jejím případném prodloužení zatím klub ani hráč neinformovali. S týmem naopak už nejsou David Šimek a Vojtěch Kubista. Prvně jmenovaný se připravuje s Pardubicemi, Kubista pak na Slovensku s Trnavou.

V pátek čeká část hráčů autogramiáda u Bondy centra v rámci fotbalového festivalu. Další dva zápasy pak odehraje boleslavský FK za týden, když se o víkendu zúčastní tradičního turnaje v Benátkách nad Jizerou. Předtím ještě čekají na hráče v úterý fyzické testy na pražské FTVS.