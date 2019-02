Votroci Boleslav hodně zlobili

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – Votrok Jiří Kateřiňák, který se do Hradce přesunul v tomto přestupním období, zlobil v přípravném utkání svůj bývalý klub. Jeho konto zatížil hned dvěma góly. Nejprve otevřel skóre z penalty a v 55. minutě střelou z úhlu poslal dokonce druholigového soupeře Boleslavi do dvoubrankového vedení. To nakonec dokázali domácí smazat. Nejprve snížil Matějovský na konečných 3:3 upravil z penalty Komličenko.

Oba trenéři, boleslavský Weber i hradecký Frťala, poslali na hřiště postupně téměř dvě jedenáctky. Na začátku prvního poločasu byli ofenzivně nebezpečnější Hradečtí, což také zúročili ve vedoucí gól, ke kterému za necelou půlhodinu přidali druhý. Boleslavští se sice dvakrát dostali na dostřel soupeřovy branky, ovšem pokusy Přikryla a Komličenka gólman Ottmar vyrazil. V 7. minutě získali Hradečtí první roh a po jeho rozehrání ex-boleslavským Kateřiňákem ve shluku hráčů před boleslavskou brankou spadl míč na Chalušovu ruku a rozhodčí Franěk nekompromisně nařídil pokutový kop, který Kateřiňák proměnil. Ve 28. minutě Šípkův centr z pravé strany Urma z pěti metrů snadno doklepl do boleslavské branky a bylo to 0:2. V 51. minutě po desátém rohu Boleslavští obléhali tak dlouho hradeckou šestnáctku, až po Matějovského centru Komličenko u koncové lajny vydřel míč a z jeho přihrávky před branku Takács z metru doklepl do sítě. O pět minut později v boleslavské šestnáctce Klíma podcenil vysoký míč, který za jeho zády zpracoval Kateřiňák a přízemní střelou prostřelil Šedu. V 65. minutě předvedl Matějovský, jak střílet na soupeřovu branku, a z patnácti metrů čistým nártem snížil na 2:3. V 71. minutě za Maškovou kolmicí pádil Komličenko, ale gólman soupeře Vízek byl u míče dříve. V 72. minutě za podražení Maško hluboko v hradeckém vápně nařízený pokutový kop proměnil Komličenko dělovou ránou ve svůj první gól v letošní zimní přípravě a vyrovnal tak na 3:3. TRÁVNÍK ROKU Přípravný zápas sehráli fotbalisté Mladé Boleslavi v hlavní aréně městského stadionu. Na parádně připraveném trávníku. Tak parádním, že se může pyšnit oceněním Trávník roku. V Praze se konal v pondělí a úterý seminář pro správce fotbalových hřišť v 1. a 2. lize spolku IOG ve spolupráci s FAČR a LFA. Mladá Boleslav díky péči svých trávníkářů dostala nejvyšší ocenění. FK Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:3 (1:2) Branky: 51. Takács, 65. Matějovský, 72. Komličenko – 8. a 56. Kateřiňák, 28. Urma. Rozhodčí: Franěk. Diváci: 105.

Boleslav: Šeda (59. Stejskal) – Hašek (46. Klíma), Chaluš (59. Křapka), Šušnjar, Fulnek (81. Provazník) – Takács, Hubínek (46. Mašek) – Ladra (59. Ewerton), Matějovský (81. Pech), Přikryl (59. Tataev) – Komličenko.

Hradec Králové: Ottmar (46 Vízek) – Kopečný (46. Finěk), Kvída, Martinec, Urma (46. Plašil) – Jukl – Šípek, Janoušek (46. Firbacher), Kateřiňák (62. Soukeník), Leibl (59. Mahr) – Kropáček (46. Černý).

Autor: Jaroslav Bílek