„Bylo to zajímavé, s hodně brankami. Bohužel dala Sparta o jednu víc,“ mrzelo útočníka Michala Škodu.

Divoký výsledek 4:5 z pohledu Mladé Boleslavi se asi úplně čekat nedal. Už první poločas ale naznačil, že se zase chystají pořádné ofenzivní manévry. Sparta dvakrát vedla, dvakrát ale po nahrávkách Jaromíra Zmrhala srovnával právě Škoda.

Druhá půle byla ještě divočejší – Zmrhal krátce po pauze posunul Boleslav do vedení, pak dvěma góly otočil Hancko a Sparta v závěru po brance Polidara utekla do vedení 5:3. Tečku za zápasem dal už v nastavení luxusními nůžkami střídající Lukáš Budínský, Boleslav ale vyšla bodově naprázdno.

„Myslím, že jsme podali dobrý výkon. Bohužel ale nemáme ani bod. Jsme trošku zklamaní z výsledku, remíza by tomu asi slušela víc. Měli jsme další šance, které jsme neproměnili, i když Sparta samozřejmě taky,“ řekl po zápase dvougólový střelec Škoda. „Z gólů mám vždycky radost, ale když vedou k bodům, je to cennější.“

S předvedenou hrou byl ve finále spokojený i kouč Bolky Karel Jarolím: „Z mého pohledu, mám-li se vyjádřit k výkonu mužstva, tak až na pár drobností není co dodat. Odehráli jsme velice kvalitní utkání, ale bohužel to pro nás nedopadlo výsledkově podle představ. Čtyři branky jsme dali, ale taky jsme nějaké inkasovali… Zápas pro oko diváka určitě zajímavý, z obou stran. Obě mužstva chtěla vyhrát.“

Zároveň se ale zkušený kouč, ač to jinak ve zvyku nemá, vyjádřil k rozhodčím. „Nikdy to nedělám, ale tentokrát si dovolím říct, že ten výsledek byl ovlivněný rozhodčím,“ řekl v narážce na neuznaný gól kapitána Marka Matějovského ze 25. minuty, který by v té chvíli znamenal vedení Boleslavi 2:1.

Matějovský si za vápnem udělal prostor, když dvakrát zasekl kolem Dočkala, a pak náramně vymetl horní růžek. Nita se natahoval marně. Podle mínění sudího mu ovšem ve výhledu překážel v ofsajdové pozici stojící Škoda, a tak gól nakonec uznán nebyl.

Pro oba aktéry této situace měl ovšem Jarolím po zápase slova chvály. Matějovský režíroval hru Mladé Boleslavi, kromě neuznaného gólu ještě nahrál na branku Zmrhala a byl ve středu pole hodně vidět. Škoda si vysloužil pochvalu za dva góly. Navíc čtyřiašedesátiletý stratég vyzdvihl i Jaromíra Zmrhala, který zapsal gól a dvě asistence.

„Michal Škoda podává skvělé výkony. Má každý zápas naběháno nejvíc, člověk se na něj může vždycky spolehnout, že tomu dá sto procent. Podařilo se mu to i korunovat brankami. Jarda Zmrhal to samé. Myslím, že ukázal, co v něm doopravdy je. Samozřejmě mu to po té dlouhé pauze chvíli trvalo, herní praxe mu chyběla. Ukázal ale, že je kvalitní hráč. Marek Matějovský, o tom není třeba pochybovat. Jen mě mrzí ten gól, ten si zasloužil být uznaný. Marek to udělal fantasticky, navíc nahrál Jardovi Zmrhalovi na třetí gól. V tom je geniální,“ smekl před výkonem domácích tahounů Jarolím.