Stejně jako Marek Matějovský podepsal gólman Boleslavi Jan Šeda roční prodloužení smlouvy.

Brankář Jan Šeda | Foto: Jiří Koros

Zkušený brankář Jan Šeda podepsal novou jednoroční smlouvu v FK Mladá Boleslav s trváním do konce června 2024. Bude to jeho šestnáctý soutěžní ročník v nejvyšší tuzemské lize.

Sedmatřicetiletý gólman Jan Šeda je rodákem z Vysokého Mýta. V žákovském věku chytal ve Slovanu Pardubice, odkud v létě 2005 přišel do Mladé Boleslavi nejprve na hostování, které později završil přestupem. Ve své pestré kariéře mladoboleslavský dres svlékl třikrát, ovšem třikrát se také do Mladé Boleslavi vrátil. Poprvé odešel v červenci 2013 na hostování do nizozemského RKC Waalwijku, za který z třiadvaceti ligových utkání Eredivisie vychytal pět čistých kont a po vítězném utkání proti PSV Eindhoven (2:0) byl vyhlášený hvězdou zápasu. Z Nizozemí se vrátil v červnu 2014, aby o dva měsíce později přijal nabídku indického klubu FC Goa. Za čtyři měsíce v Indian Super League v polovině ze čtrnácti mistrovských duelů udržel čisté konto a měl nejlepší statistiky ze všech brankářů tehdejší indické profesionální ligy. V lednu 2015 se už hlásil do služby v Mladé Boleslavi, kde mu v létě 2017 skončila smlouva a část podzimní sezóny strávil v Teplicích.

Od ledna 2018 už bez přerušení patří do prvoligového kádru FK Mladá Boleslav. V nejvyšší české lize odchytal celkem 188 utkání (v 51 neobdržel gól), všechny za Mladou Boleslav, neboť při svém tříměsíčním teplickém působení sedm mistráků odseděl na lavičce náhradníků a do branky se nedostal. V Mladé Boleslavi se podílel na zisku dvou trofejí českého poháru v ročnících 2010-11 a 2015-16. Na začátku letošní letní přípravy podepsal v FK Mladá Boleslav prodloužení svého dosavadního kontraktu o další rok, a to do 30. června 2024.

Slovenský záložník Andrej Kadlec se zkušenostmi z ligových soutěží ve Slovensku, Maďarsku a Polsku podepsal v Mladé Boleslavi smlouvu na tři roky.

Sedmadvacetiletý Andrej Kadlec se narodil v únoru 1996 ve slovenské Ilavě. Fotbalově vyrostl v Púchově a z dorostu do dospělého mužstva se prosadil v MSK Žilina. Na začátku roku 2016 přestoupil do Spartaku Trnava, odkud po třech letech odešel na své první zahraniční angažmá do polského Jagiellonia Bialystok. V létě 2021 se vrátil na Slovensko. Po půlročním působení v ŠKF Sereď přestoupil do maďarského MTK Budapest a o další rok později do polského klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza, který na konci ročníku 2022-23 pod českým trenérem Látalem neuspěl v play off kvalifikaci o postup z druhé do první ligy. V létě 2023 se dohodnul na angažmá v FK Mladá Boleslav.Má zkušenosti ze tří různých národních lig, konkrétně z osmaosmdesáti utkání ve slovenské, třiceti utkání v polské a sedmi utkání v maďarské nejvyšší soutěži. Slovenský reprezentační dres oblékl osmnáctkrát ve třech věkových kategoriích (U17, U19 a U21) v období let 2013-18. V FK Mladá Boleslav podepsal tříletou smlouvu s platností do 30. června 2026.