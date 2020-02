První jarní zápas na vlastním hřišti mají za sebou boleslavští fotbalisté a po bezbrankové remíze si rozdělili body se Slováckem.

FORTUNA:LIGA: FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko | Foto: Foto: Miloš Moc

„Myslím, že remíza tomu odpovídá. Každý tým měl část utkání s lepšími i horšími momenty, i na šance to bylo vyrovnané. Bylo to hektické, bylo hodně ztrát, bylo to trochu neurovnané,“ zhodnotil utkání trenér Slovácka Jozef Weber.