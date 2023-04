Fotbalisty Mladé Boleslavi čekají ve dvou víkendech dva celky z top trojky. V sobotu přijede Plzeň, za týden pak Slavia.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Koros

Hodně hlasitě mohou v následujících dnech promluvit do boje o titul fotbalisté Mladé Boleslavi. Ne snad, že by do něj mohli úplně napřímo zasáhnout, ale pohled do rozpisu příštích zápasů říká, že nadcházející dva zápasy změří síly s hlavními aspiranty na první místo v tabulce.

Oba soupeře, tedy jak Plzeň, tak pražskou Slavii, navíc přivítají v domácím prostředí v situaci, kdy ani jeden ze soupeřů nedisponuje svou obvyklou herní pohodou, jak ji známe z posledních měsíců.

Jako první přijede do Bolky Viktorka. Konkrétně v sobotu a zápas začíná v mladoboleslavské aréně v 16 hodin. Plzeňané jsou aktuálně třetí s pětibodovou ztrátou na obě pražská „S“, přičemž z posledních pěti zápasů vyhrál tým kouče Michala Bílka pouze jednou. 25. února s Libercem 2:1. Následovala domácí remíza s Olomoucí a porážky od Slavie a Bohemians.

„Doma nám bodů už uteklo hodně, proto potřebujeme bodovat bez ohledu, s jak silným soupeřem je vyválčíme. Pro úspěch se musíme vyvarovat individuálních chyb a nedostávat hloupé góly, což se nám podaří jen při maximální koncentraci v defenzivní činnosti na každý balón a v ofenzivní činnosti potrestáním soupeřových chyb s využitím předností našich útočníků,“ řekl kouč Boleslavi Pavel Hoftych.

Boleslav nevyhrála nad Plzní už téměř čtyři roky, v nichž z šesti ligových duelů pět prohrála (čtyři v Plzni a jeden doma) a jednou (před dvěma roky doma) remizovala.

Tři body za výhru nad Plzní si mladoboleslavští fotbalisté připsali naposledy v neděli 6. října 2019 po domácí výhře 2:1, když v prvním poločase plzeňské vedení zařídil Kopic, těsně po přestávce vyrovnal Budínský ranou do vingle a v poslední minutě Komličenko proměnil pokutový kop.

