FK Mladá Boleslav přivádí z druholigové Vlašimi ofenzivního Nigerijce.

John Solomon | Foto: Jiří Koros

Do Mladé Boleslavi přestoupil z druholigové Vlašimi ofenzivní nigerijský hráč John Solomon a učinil tak v den svých dvaadvacátých narozenin. S vedením FK Mladá Boleslav podepsal tříletou smlouvu.

John Solomon narozený v srpnu 2001 fotbalově vyrostl v nigerijské akademii klubu Remo Stars FC, odkud v létě 2019 odešel do portugalského druholigového CD Feirense, ze kterého v ročníku 2020-21 hostoval v třetiligovém Leca FC. Formou testů a krátkodobých hostování zkoušel své fotbalové štěstí například v portugalském FC Porto, běloruském Dynamo Brest, brazilském Flamengu, egyptském Pyramidsu, italském Interu Milán, saudskoarabském Al-Nahda, arménském Araratu až zakotvil v českém druholigovém klubu FC Sellier&Bellot Vlašim. Od ledna 2022 ve vlašimském dresu nastoupil do dvaačtyřiceti mistrovských zápasů včetně dvou neúspěšných barážových proti Teplicím v květnu 2022. Nastřílel šest gólů a na dvou se podílel finálními přihrávkami. Mladé Boleslavi se upsal na tři roky s platností smlouvy do 30. června 2026.

John Solomon prostředí mladoboleslavského Městského stadionu poznal už na začátku letošního července, kdy v letní přípravě FK Mladá Boleslav - FC Sellier&Bellot Vlašim 2:3 odehrál celé utkání ve vlašimském týmu a v 51. minutě zaskočil boleslavského brankáře, když doběhl dlouhý pas dříve než Trmal, kterému se vyhnul bleskovou kličkou a nastřelil levou tyč opuštěné branky.

