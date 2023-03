Fotbalisté Mladé Boleslavi vyzvou v nedělním odpoledni Liberec.

FORTUNA:LIGA: FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec | Foto: Miloš Moc

Fotbalisté Mladé Boleslavi zabojují o další body do prvoligové tabulky na domácím hřišti. V neděli jim soupeřem budou hráči Slovanu Liberec. K vidění tak bude souboj sousedů v tabulce, konkrétně osmého celku s devátým. Boleslav má před víkendem na Liberec jeden bod k dobru. V případě tříbodového zisku by se mohl jeden z týmů dostat na dostřel celků v elitní skupině. Šestá Olomouc má aktuálně jenom o tři body více než Boleslav.

„Liberec i Boleslav chtějí být v ligové tabulce výš a mít více bodů, než je současný stav. My navíc hodně dlužíme lidem, kteří na naše zápasy chodí. Proto chceme doma vyhrát,“ hlásí domácí kouč Pavel Hoftych.

Ivan Kopecký, asistent libereckého kouče, dodává: „Oba týmy od sebe dělí jeden bod. Oba mají ambice hrát do šestého místa, a ne ve spodních patrech tabulky. Boleslav má hodně široký kádr. Spoléhají na rychlou přechodovou fázi do útoku, kde jsou nebezpeční Ladra, Kušej, Jawo, Ekpai nebo zkušený Škoda. Spoléhají také na zkušenost hráčů, jako je Matějovský, který jejich hru řídí a má velkou kvalitu v předfinální fázi. Pozor si musíme dát i na jejich standardní situace. Všichni si uvědomujeme, jak je tabulka vyrovnaná. Proto musíme udělat všechno pro to, abychom bodovali.“

Výkop je v neděli v 15 hodin v mladoboleslavské Lokotrans Areně.