„Za prodloužení smlouvy jsem nesmírně rád. Je oceněním v mém věku, že na to pořád mám a vedení se mnou stále počítá. Seděli jsme s panem Dufkem i s panem Trundou a bavili se o budoucí možnosti předávat mladším brankářům zkušenosti, kterých mám dost, a i za tuto důvěru jsem moc rád," komentoval Jan Šeda své roční prodloužení profesionální smlouvy.

Naopak novou tváří je obránce Radek Látal. Syn slavného otce přichází na přestup ze Sigmy Olomouc a Boleslavi se upsal na tři roky.

„Má slušnou práci s míčem, dobré fyzické parametry a z nich hlavně rychlostní a vytrvalostní, velmi dobré centry. Je zvyklý hrát nahoru dolů a myslím si, že se hodí do způsoby hry, který chceme v Boleslavi hrát. Celý dosavadní fotbalový život byl na Moravě a tak se domnívám, že mu prospěje změna prostředí," zdůvodnil zájem o Látalův příchod mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych. Velmi dobře zná mladého Radka Látala už z doby, kdy působil s trenérem Malurou u české dorostenecké reprezentace, i jeho tátu, kterého z pravomoci sportovního ředitele v Trnavě přivedl do tohoto slovenského klubu na trenérský post a společně dostali tým do základní skupiny Evropské ligy.

Čtyřiadvacetiletý obránce Radek Látal je odchovancem SK Sigma Olomouc, kde se do dospělého áčka prosadil poprvé v zimní přípravě na začátku kalendářního roku 2017. Za olomouckou Sigmu nasbíral 43 prvoligových startů s dvěma vstřelenými góly.

„První kontakt z Mladé Boleslavi přišel od trenéra Pavla Hoftycha, kterého znám z působení v mládežnické reprezentaci. FK Mladá Boleslav považuji za klub z první pětky v republice. Se zájmem jsem sledoval nadstavbu, kde se Boleslavi dařilo, a navíc hrála finále proti Olomouci. Přicházím natěšený, připravený na nové výzvy, chci se poprat o základ, těším se na kabinu, ze které znám Mužíka, Smrže, Ladru a věřím, že společně vykopeme v nové sezoně nějaký týmový úspěch," prohlásil Radek Látal. „Zájem Mladé Boleslavi o Radka nás velice potěšil. Vedení FK Mladá Boleslav děkujeme za velmi korektní jednání. Věříme, že Radka tento kontrakt posune, že prokáže svou kvalitu, svůj dobrý fyzický fond a pomůže týmu Pavla Hoftycha v nové sezoně," doplnil hráčův agent Roman Brulík.