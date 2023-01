Z nejnižší pozice ve skupině o titul vstupují o víkendu do jarní části FORTUNA:LIGY fotbalisté Mladé Boleslavi. Hned po úvodním domácím utkání s Brnem by se ale v případě nezdaru klidně mohli propadnout rovnou do šestky hrající o záchranu. Tak vyrovnaná nejvyšší česká soutěž po odehraných šestnácti kolech základní části je!