Letní příprava na nový soutěžní ročník je v týmu prvoligové Mladé Boleslavi v plném proudu. Už 20. července totiž svěřenci trenéra Davida Holoubka vyběhnou k ligovému zápasu v Jablonci, hned ve čtvrtek je pak čeká první zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy proti soupeři z Litvy.

V týdnu aktuálním je čekají hned dvě přípravná utkání. V domácím prostředí přivítá Bolka ve středu druholigovou Vlašim, v sobotu přijedou jejich souputníci z druhé nejvyšší české soutěže z Jihlavy.

„Ve středečním duelu proti Vlašimi ještě plánujeme využít opět dvě jedenáctky, pro každý poločas jinou. Kluci toho mají hodně, jak se únava z náročných tréninkových jednotek naskládala, a tak jsou přirozeně unavení, ale tvrdá příprava je potřeba. Doufám, že je tréninky v dobrém slova smyslu baví, i když od nich očekáváme maximální koncentraci na všechny tréninky a následně i přípravná utkání,“ přiblížil průběh tohoto týdne kouč Holoubek.

Ten okomentoval i uplynulou část letního drilu: „První týdny přípravy byly tradičně o nabírání fyzické kondice a pro hráče náročný blok vyvrcholil turnajem v Benátkách nad Jizerou, který zvládli výsledkově velmi dobře. Po dvou vítězstvích obhájili loňské prvenství a za to jsem rád, protože každá výhra, každý úspěch jsou důležité pro psychiku týmu. Ve třetím týdnu nás čekají dvě utkání s druholigovými Vlašimí a Jihlavou, v nichž se už budeme věnovat některým herním prvkům, které se budeme snažit přenést potom do ligy."

V týmu mohl také přivítat dva nováčky – z Českých Budějovic přišel slovenský stoper Martin Králik, z pražské Dukly pak David Kozel. „Na postu středního konstruktivního záložníka měl dobrou sezónu v druholigové pražské Dukle. Byl o něho zájem z Liberce a Jablonce, on sám se chtěl hráčsky posunout a vybral si Mladou Boleslav. Hráče jeho typu a věku potřebujeme k oživení mužstva," pravil sportovní ředitel FK Mladá Boleslav Jakub Dovalil na adresu mladého středopolaře.

„Při rozhodování o změně dresu více než boleslavská účast v předkole Konferenční evropské ligy mě konkrétně zaujaly samotný klub a složení hráčské kabiny. Ta je podle očekávání super a věřím, že se co nejdříve prosadím a budu týmu přínosem při snaze poprat se o co nejvyšší příčky v české lize a zároveň i o úspěch v Evropě," byly první Kozlovy poznatky po příchodu do Mladé Boleslavi.