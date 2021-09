Jurečka doklepávající na zadní tyči hraniční ofsajdovou přihrávku od Kohúta svým druhým gólem v utkání vrátil týmu z Uherského Hradiště tříbrankovou pohodu. Petržela pak akcí jako přes kopírák poslal Středočechy definitivně do kolen.

Aktivní vstup jeho sestavy do druhého poločasu přinesl některé nadějné střelecké příležitosti, ale další šnížení už nikoli. Naopak hosté udeřili znovu a opakovaně.

Ewerton pak v nastavení prvního poločasu vykřesal naději. K premiérovému gólu v sezoně vyzval Brazilce nezištnou přihrávkou napříč malým vápnem Milan Škoda. "Podařilo se nám snížit a chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Pokud by se nám podařilo vstřelit kontaktní branku, tak se s utkáním dalo něco dělat, ale to bychom nesměli inkasovat čtvrtou a pátou branku," litoval po utkání Jarolím.

Po chvíli boleslavská obrana namazala při odvracení nebezpečného centru pouze proti noze Jurečky, který z první pálil přesně. Reinberk pak v pokračující demolici hlavičkoval po rohu do tyče a dobíhající Kalabiška snadno dorazil. Pro dva domácí hráče tím zápas skončil, trenér Jarolím reagoval dvojím střídáním.

Vše načala parádní akce po ose Holzer – Reinberk – Kohút. Míč vždy z jedné doputoval až do sítě boleslavského brankáře Halousky. Ten si na střelu z bezprostřední blízkosti sáhl, ale vytěsnit ji nedokázal.

Před týdnem stál krátký výpadek v závěru Boleslav jisté body v Liberci, proti Slovácku přišly černé pasáže hned dvě a o dost dříve. V prvním poločase hosté vměstnali tři gólové zářezy do necelých deseti minut.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.