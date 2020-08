Fotbalisté FK Mladá Boleslav dál před startem FORTUNA:LIGY posilují. Do týmu přišel ofenzivní záložník Ondřej Zahustel, defenzivní záložník Jiří Kulhánek a útočník Václav Drchal. Všichni na hostování z AC Sparta Praha.

Posila FK Mladá Boleslav Ondřej Zahustel. | Foto: Jiří Koros

Devětadvacetiletý Ondřej Zahustel je mladoboleslavský rodák, který pár dnů po svých osmnáctinách byl létě 2009 zařazený do prvoligového týmu FK Mladá Boleslav jako talentovaný útočník či ofenzivní záložník. Na začátku kalendářního roku 2016 přestoupil do AC Sparta Praha, kde čím dál častěji nastupoval na pozici krajního obránce. Po zranění a rekonvalescenci hostoval na jaře 2020 na Slovácku, v jehož dresu si na hřišti libereckého Slovanu v letošním květnu zlomil ruku. Na reprezentační úrovni si připsal jeden start s dvěma góly za U21 a tři starty s jedním gólem za dospělé áčko. Ze Sparty do Mladé Boleslavi přišel zatím jen na půlroční hostování.