Jednadvacetiletý útočník naskočil v sobotu v základní sestavě poprvé od čtvrtého kola a vůbec poprvé pod trenérem Karlem Jarolímem. „Jsem moc rád, že jsem nastoupil v základu. Chtěl jsem podat co nejlepší výkon a samozřejmě dát i gól. O to víc jsem rád, že byl nakonec vítězný,“ pochvaloval si po utkání v Uherském Hradišti.

Sám jej rozhodl ve 24. minutě, kdy boleslavský kapitán Marek Matějovský oklamal na středu hřiště dva domácí hráče a pak narýsoval přesný pas na nabíhajícího Drchala, který zblízka s přehledem zakončil mezi nohy gólmana Bajzy.

„Mára Matějovský měl balon na středu hřiště, zasekl ho směrem dopředu a viděl mě, že tam nabíhám. Poslal mi moc hezkou přihrávku. Já už jsem byl tváří v tvář gólmanovi, věděl jsem, co chci udělat,“ popisoval blonďatý střelec klíčovou akci, která zařídila Středočechům všechny body.

Bolka dobře zareagovala na po sobě jdoucí porážky od Baníku a Liberce, vrátila se na vítěznou vlnu a zvýšila svůj náskok na sestupové příčky. „Pro mě i pro celý tým je to úspěch. Byl to hodně těžký zápas venku, který jsme i s trochou štěstí zvládli moc dobře. Pro nás bylo strašně důležité udělat tenhle krok – doufejme, že poslední k tomu, abychom byli v trochu komfortnější situaci a ve větším klidu. Myslím, že to bylo hodně klíčové vítězství,“ uzavřel své hodnocení Václav Drchal.

S výsledkem byl samozřejmě spokojený i kouč Jarolím. „Pro nás to jsou po dvou porážkách hodně důležité body v boji o záchranu. Z psychologického hlediska půjdeme do zbývajících zápasů klidnější. Před utkáním jsme měli problémy se sestavou, vypadli dva hráči ze základu, takže jsme to dávali dohromady na poslední chvíli. Ti hráči, kteří dostali šanci, odvedli solidní výkon, stejně jako celé mužstvo,“ vykládal po zápase a připomněl, že se musel při skládání sestavy obejít bez obránce Preislera a defenzivního univerzála Takácse.

„Na Slovácko jsme se připravili, hráli jsme s nimi i v poháru a věděli jsme, z čeho můžou hrozit. Dařilo se nám to eliminovat, až na jednu větší šanci, ve které byl Kliment. První poločas byl z naší strany asi víc povedený, hráli jsme líp. Na druhou stranu ve druhém poločase jsme měli větší gólové příležitosti, jen mě mrzí, že jsme to nepotvrdili druhou vstřelenou brankou a nerozhodli jsme dřív,“ okomentoval šéf boleslavské lavičky průběh utkání.

Jeho svěřenci totiž mohli v průběhu druhého poločasu několikrát odskočit do trháku. Drchal ani střídající Jiří Klíma s Lukášem Budínským ale své šance nedokázali využít.

Přesto může být Boleslav spokojená, i díky zodpovědnému defenzivnímu výkonu (když Slovácku za celé utkání nepovolila jedinou přímou střelu na branku) uhrála důležité tři body. O své záchraně může definitivně rozhodnout už v příštím kole. Čeká ji zápas na půdě Brna, které je na šestnáctém místě a ztrácí na Jarolímův soubor osm bodů.