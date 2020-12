Teplice zasadily domácí Boleslavi dva údery v závěrečných minutách obou poločasů. První půlku korunoval parádní ranou Pavel Moulis a skóre uzavřel po kiksu boleslavské defenzivy šest minut před koncem zápasu Daniel Trubač. Po bolavé domácí ztrátě 0:2 hledali Boleslavští slova jen těžko.

„První poločas byl z naší strany velmi špatný, málo pohybu, vyjma šance Škody snad ani nebylo jiné ohrožení branky. Ve druhé půli jsme přidali, byli jsme agresivnější. Branku se nám ale nepodařilo vstřelit, přestože jsme kopali penaltu a měli další dvě šance,“ zhodnotil průběh utkání rozladěný trenér Středočechů Jozef Weber.

Právě okolo šedesáté minuty hry si domácí tým vytvořil vcelku nadějný tlak, na srovnání průběžného skóre v něm ale nedosáhl. Pokutový kop útočníka Michala Škody lapil mladý teplický gólman Luděk Němeček a míč do brány vzápětí ve velké šanci nedostal ani David Douděra.

„Tam to od nás byla nejlepší pasáž. Měli jsme penaltu a šanci Doudise, kdyby se nám povedlo dát na 1:1, byla by ještě šance to utkání otočit,“ vracel se Weber k úseku hry, kdy jeho tým sahal po srovnání stavu.

Toho chvilkového vzepětí si všiml i kapitán Mladé Boleslavi Lukáš Budínský. „Ve druhé půli jsme byli lepší, ale bohužel jsme z toho nic nevytěžili. Nějaké šance jsme měli, lítalo to tam vápnem, ale nedotlačíme to tam. Je to málo,“ hlesl zkroušený středopolař.

Trenér týmu z města aut se nakonec vrátil ke druhé inkasované brance. Střelec Trubač měl snadnou pozici, protože brankář Petr Mikulec vyběhl proti míči, ten ale promáchl, čímž otevřel cestu k prázdné bráně teplickému žolíkovi.

„V závěru jsme po hrubé chybě inkasovali, jde to za gólmanem. Ale Miky už odchytal dobré zápasy. Je to taková daň za to, že takhle mladý gólman dostane šanci. A dostane ji opakovaně. Bylo to na 0:2, on určitě porážku nezavinil,“ podpořil jednadvacetiletého brankáře a současnou jedničku Boleslavi kouč Jozef Weber.