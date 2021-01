„Když jsem tým přebíral, jeho stav nebyl podle mých představ,“ přiznal Jarolím v rozhovoru pro Deník.

Pojďme ještě k předvánočnímu období. Po návratu na lavičku jste říkal, že jste v další angažmá už ani nedoufal. Máte tedy novou chuť a motivaci do fotbalu?

Kdybych necítil, že mám motivaci, chuť a energii, nešel bych do toho. V Mladé Boleslavi jsem něco zažil, je na co vzpomínat, byly to hezké okamžiky. Nyní ale tým není v dobrém rozpoložení. Věřil jsem, že v těch zbylých podzimních kolech uděláme víc bodů. Nepodařilo se, a tak nezbývá nic jiného, než dát po všech stránkách tým dohromady a na jaře vykročit k záchraně. Bohužel jsme v situaci, kdy o záchranu opravdu hrajeme.

Na střídačku Mladé Boleslavi jste se vrátil po čtyřech letech. V čem dnes vidíte největší rozdíl oproti tehdejšímu působení?

Troufnu si zhodnotit sportovní stránku, ta je pro mě směrodatná. Od doby, kdy skončili útočníci Komličenko s Mešanovičem, a Bolka spoléhala na velký počet nastřílených gólů, byť jich i dost dostávala, není schopna naplnit produktivitu. V podstatě odešla ofenzivní síla a inkasované branky zůstaly. Proto se strachujeme o sestup.

Jaká je aktuálně nálada v týmu? Je v tomto ohledu na hráčích vidět posun dopředu oproti období, kdy jste tým přebíral?

Zázraky se nedějí ze dne na den. I proto bych uvítal přípravu alespoň na měsíc, dalo by se s týmem udělat víc. Ale tak tomu bohužel není. Musím ovšem říct, že z hráčů cítím chuť. Vidím jejich přístup. Podstatné bude, zda takové úsilí dokážeme přenést do zápasů.

Bylo zapotřebí něco razantně změnit?

Já jsem úplně nepátral po tom, jak to tu probíhalo dřív. Každý trenér má svoji představu a filozofii, jak by se mělo mužstvo prezentovat. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale podle mých představ to nebylo. Na fotbal, který chci hrát já, je zapotřebí být dobře připravený fyzicky, což pak souvisí s psychikou a sebevědomím. Snažíme se zkrátka pracovat tak, abychom se přibližovali k tomu, co chceme hrát.

S týmem se připravuje Milan Jirásek. Pokud se jeho přesun z Baníku dotáhne do konce, měl by být právě on tou největší zimní posilou?

Uvidíme, potvrdí to až výkony na hřišti. Milan má zkušenosti, ale bez nezbytné práce to nepůjde. Jen na fotbalovost člověk spoléhat nemůže.

Jak vypadá situace okolo Marka Matějovského? Kdy jej fanoušci uvidí v zápase?

Možná to chvíli potrvá. Podstatné je, aby byl zdravotně v pořádku. Marek je už ve věku, kdy o fotbale přemýšlí jinak, než ve dvaceti, nebo v pětadvaceti, což je pro nás obrovský přínos. Může to být prodloužená ruka v šatně i na hřišti. O jeho kvalitách není třeba mluvit.

Máte od vedení dané konkrétní cíle pro sezonu?

Jsme v postavení, kdy nemůžeme přemýšlet o ničem jiném, než o tom, abychom se pokud možno co nejdříve dostali ze sestupových vod. Prioritou je ligu zachránit.

Na závěr už jen jedno. Do jaké míry hrál při vašem návratu na střídačku faktor ukázat lidem, že Karel Jarolím je pořád tady a že stále může působit na ligové scéně? Bylo v tom i tohle?

Nebylo. Já fakt necítím potřebu někomu něco dokazovat. Myslím, že se mi v minulosti i něco podařilo a možná toho bylo víc než toho špatného. Upřímně říkám, že jsem si odpočinul. Fotbal mi chyběl, ale naučil jsem se bez něj žít. Teď chci ovšem pomoct. Ale ne kvůli sobě, kvůli Mladé Boleslavi. Snad jsem ještě schopný něco předat. Když se pode mnou kluci budou zlepšovat, budu nejšťastnější člověk na světě.