Na Hané se utká aktuálně desátý tým tabulky s třináctým. I tak je stále o co hrát - oba celky si mohou ve zbývajícím programu ještě polepšit o dvě pozice a na poslední chvíli ještě vylepšit dojem z letošního ročníku. Dodejme, že v posledním kole pojede Sigma do Liberce, Boleslav pak doma přivítá pražské Bohemians.

Oba celky ale mohou hrát bez větších nervů, a tak by po týdnu mohla být k vidění v boleslavském podání gólová přestřelka. To potvrzuje i kouč hostů Karel Jarolím, který před utkáním hlásí: „Podobně jako doma proti Spartě budeme i na soupeřově hřišti hrát ofenzivně.“

„Určitě, bylo by příjemné se se sezónou rozloučit vítězstvím v domácím prostředí. Dlouho jsme doma nevyhráli. Pro to, abychom se mohli rozloučit výhrou uděláme maximum, i když víme, že nás čeká těžký soupeř, jehož kvalita se na jaře hodně zvedla,“ řekl o pro web domácího klubu kouč Sigmy Radoslav Látal. A dodal: „Jde vidět, že jejich mužstvo je psychicky v pohodě. Spadl z nich stres, který měli, než přišel trenér Jarolím. Hrají uvolněně, vědí, že jsou zachránění, že spadnout nemohou, a tak hrají velmi dobrý fotbal. Proti Spartě předvedli kvalitní výkon, i když to byl fotbal nahoru dolů, který pro ně neskončil dobře.“

První vzájemné utkání v letošní sezoně skončilo v únoru v Mladé Boleslavi dělbou bodů po remíze 1:1. Skóre tenkrát otevřel v 16. minutě Tomáš Ladra, který ale bude v neděli Jarolímovi chybět kvůli poraněnému kotníku.

Bilance vzájemných prvoligových střetnutí olomouckých a boleslavských fotbalistů je téměř vyrovnaná. Z dosud sehraných devětadvaceti duelů vyhrála Boleslav devět, Olomouc deset a nerozhodně skončilo deset. Celkové skóre je 42:43 v olomoucký prospěch. Ze čtrnácti ligových střetnutí hraných na Hané vyhrál čtyři domácí olomoucký tým, šest skončilo bez vítěze a čtyři vyhrála hostující Boleslav.