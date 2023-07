Co čekáte od Mladé Boleslavi v nové sezoně?

Tipnete si, kolikátá skončí Mladá Boleslav na konci sezony?

Šesté místo.

A kdo vyhraje titul?

Bohemians!

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Nadstavba, myslím, potvrdila svoji kvalitu. Bylo mnoho zajímavých zápasů ve skupině o titul i o udržení, k tomu skvělé návštěvy a atmosféra na stadionech.

