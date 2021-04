Zápas odstartoval ve velmi solidním tempu. Boleslav byla od začátku aktivní, ale dobře zachytili vstup do zápasu také domácí – a dokázali si i vytvářet šance. První gólovku měli v desáté minutě. Moulis vyslal vpřed Žitného a ten zblízka procedil balon za Šedu, na čáře ale Boleslav zachránil Takács.

Pak už gól padl. Centr francouzského beka Droehnlého z levé strany našel na zadní tyči Pavla Moulise, na kterého boleslavská obrana úplně zapomněla, a domácí záložník z voleje prostřelil Šedu u bližší tyče.

Krátce nato svitla šance i hostům. Drchal dostal pod tlak brankáře Čtvrtečku a obral ho o míč, jenže vybíhal z ofsajdu, takže zakončit do odkryté branky už nemohl.

A tak ještě několikrát zahrozili domácí Skláři. Největší příležitost navýšit jejich náskok měl pár minut před poločasem po chybě Dancáka ve středu pole Vukadinovič, který vyrazil do rychlého brejku, tváří v tvář Šedovi si ale balon moc předkopl a ani nezakončil. Do kabin se tak šlo za teplického vedení 1:0.

Pořádně divoké byly první minuty druhé půle. Nejdřív se zaskvěl Šeda při tutovce Moulise a vzápětí vyrazili do brejku jeho spoluhráči. Pro sražený centr Zmrhala vyrazil z branky Čtvrtečka, těsně před ním ale míč posunul Drchal a došlo ke kontaktu obou aktérů, po němž hosté kopali penaltu.

S notnou dávkou štěstí desítku proměnil Ladislav Takács, který kopal ze svého pohledu k pravé tyči. Tam se také vrhl domácí gólman a přízemní ránu Takácse by asi lapil, jenže míč se odrazil od drnu a zaplul do horního růžku.

Vzápětí se do hlavičky položil střídající Budínský, ale nemířil přesně. Potom se do zakončení tlačil další poločasový žolík Ladra, ale jeho ránu zablokovala teplická defenziva. A tak udeřilo na druhé straně, Vukadinovič vletěl do vápna a vykoledoval pokutový kop i na druhé straně.

Exekuce se ujal Pavel Moulis a počínal si s velkým přehledem. Šeda skočil po své levé ruce, teplický záložník kopl po zemi k opačné tyči. Skláři tak znovu vedli. Hned nato pálil nepříjemně z úhlu Droehnlé.

Osm minut před koncem se za povedeným centrem z pravé strany tlačili Škoda se Zmrhalem, gólman Teplic ale udržel balon v rukavicích. K žádnému kloudnému závěrečnému tlaku už se Boleslav nedostala, a s pohárem se tak ve čtvrtfinále loučí.

Porážku může Teplicím vrátit hned v neděli. Oba týmy se totiž na stejném místě, tedy na teplickém stadionu, utkají i v rámci víkendového ligového kola. A protože Teplice jsou jen jednu příčku a dva body nad Bolkou, bude zase o co hrát.

FK Teplice – FK Mladá Boleslav 2:1 (1:0)

Branky: 14. Moulis (Droenhlé), 65. Moulis (pen.) – 52. Takács (pen.). Rozhodčí: Lerch – Hájek, Matoušek. Žluté karty: 38. Řezník (MBL), 43. Dancák (MBL).

FK Teplice: Čtvrtečka – Hyčka, Gabriel, Knapík, Droenhlé – Kodad (86. Vachoušek), Jukl, Trubač (86. Ljevakovič), Moulis (C) (79. David Černý), Žitný (90. Mareček) – Vukadinovič (90. Kováč)

FK Mladá Boleslav: Šeda – Řezník (75.Škoda), Křapka, Takács (C), Preisler – Dancák – Malínský (46. Budínský), Skalák (46. Ladra), Mašek (46. Matějovský), Zmrhal – Drchal (75. Douděra).