Hned úvod zápasu přinesl zajímavou situaci v domácím vápně. Centr hostů dopadl na roztaženou ruku stopera Suchého. Rozhodčí Berka nechal ve hře pokračovat, ale v nejbližším přerušení jej na provinění upozornili kolegové u videa. Po krátké kontrole nezbývalo sudímu nic jiného než nařídit penaltu. Brankář Šeda sice vystihl směr Květovy střely, ten však mířil do levého dolního rohu přesně.

Po zbytek poločasu se pak hrálo povětšinou mezi vápny, a ačkoliv si oba brankáři několik zákroků připsali, ani jeden z nich nemusel řešit nic vážného. Když už se zdálo, že se do kabin půjde za jednobrankového vedení Klokanů, udeřilo také na druhé straně. Obránce Šimek odcentroval z pravé strany a ve vápně si jeho míč našel úplně volný Daniel Mareček a uklidil ho za Valešova záda. Jenom připomeňme, že střední záložník v Mladé Boleslavi hostuje právě z Bohemky.

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí fotbalisté, ale do vedení šli podruhé v zápase hosté. Aktivní Květ zatáhl míč po levém křídle do vápna, po zmatcích v obraně napálil Kovařík sice jenom tyčku, ale míč se odrazil až k Drchalovi, který už se nemýlil. Vedení však hostům tentokrát vydrželo pouhé čtyři minuty. Po jejich uplynutí poslal do ohně ze strany ostrý míč Fulnek, a ten propadl až na zadní tyč, kde ho do branky uklidil Pech.

Po chvíli viděl od rozhodčího za faul žlutou kartu hostující Adam Jánoš. Do hry však vstoupil podruhé v zápase VAR a po přezkoumání u videa byla barva změněna ze žluté na červenou. Před Bolkou tak byla dvacetiminutová přesilovka.

Tu ale nezačala vůbec dobře. Šimek fauloval u vápna pronikajícího útočníka hostů a rozhodčí nařídil přímý kop. Do hry však šlo potřetí v utkání video, které odhalilo, že faul se udál v pokutovém území a kopala se druhá penalta. Tu opět s přehledem proměnil Roman Květ.

Ani to ale Boleslav nezlomilo, a ještě stihla předvést strhující obrat. V 84. se vyšplhal na Fulnekův centr přes Hůlku Šimek a vyrovnal, aby o dvě minuty později rozhodl zápas svým druhým gólem večera zmiňovaný Daniel Mareček. „Musel jsem se rychle zorientovat, zpracoval jsem si míč na prsa a narval jsem ho tam,“ komentoval vítěznou branku šťastný střelec.

„Byl to bláznivý zápas nahoru dolu. První poločas jsme odehráli velmi dobře, šli jsme do vedení a domácí jsme do šancí nepouštěli. První klíčový moment byl faul na Květa. Při jeho ošetřování domácí v přesile vyrovnali v závěru poločasu a euforii z něj si přenesli i do druhého,“ řekl k zápasu kouč hostů Jaroslav Veselý. A pokračoval: „To zamíchalo kartami, ale do vedení jsme šli opět my. Pak už to bylo bláznivé, asi zatím nejsem schopen to všechno vstřebat – červená karta, zásahy videa, penalta… Dáme venku tři branky, třikrát vedeme, tak bychom z toho měli brát alespoň bod. Boleslav si ale šla ve druhém poločase za vítězstvím.“

„Bylo to hektické utkání se šťastným koncem pro nás. Bohemka má proti loňsku hodně konsolidovaný tým. Třikrát jsme v zápase šli do nevýhodné pozice a dokázali jsme to silou vůle otočit. Doma jsme letos ještě nevyhráli, o to víc si toho ceníme. Cítil jsem z kluků vnitřní sílu, že to zvládneme,“ zhodnotil zápas domácí kouč Pavel Hoftych.

FK Mladá Boleslav – Bohemians Praha 1905 4:3 (1:1)

Branky: 45.+3 a 86. Mareček, 62. Pech, 84. Šimek - 4. a 73. Květ, 58. Drchal. Rozhodčí: Berka. ŽK: Kubista – Květ, Hronek. ČK: 68. Jánoš (B). Diváci: 2676.

Boleslav: Šeda – Suchý, Šimek, Karafiát – Pech, Kubista, Dancák (80. Mašek), Mareček (90. Darmovzal), Fulnek – Skalák (90.+3 Stránský), Ladra.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka – Dostál (90. Bartek), Jindřišek, Jánoš, Kovařík (63. Hronek) – Květ (80. Krch) – Drchal (80. Mužík), Prekop (90. Hála).