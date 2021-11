Po třech zápasech zápasech znovu inkasovali branku, vyšli bodově naprázdno. Zlínská defenziva nebyla tak pevná jako v předcházejících duelech, navíc neuhlídala kanonýra Milana Škodu, který přesnou hlavou po rohu Preislera ve 25. minutě ukončil sérii Fastavu bez obdržené branky, navíc Mladé Boleslavi jubilejním stým gólem v lize vystřelil výhru 1:0 i tři body.

„Museli bychom mít velké štěstí a naše situace vpředu vyřešit stoprocentně, abychom tady měli šanci uspět,“ glosoval stoper Zlína Václav Procházka.

„Koledovali jsme si o víc branek. Jeden obdržený gól je slušný, progres tam určitě je,“ míní zkušený sedmatřicetiletý obránce.

Ševci to vzadu zvládli celkem slušně, zato v ofenzivě toho až tolik nepředvedli.

I když párkrát zahrozili, ani na remízu to tentokrát nestačilo. „Hlavně po zlepšeném výkonu ve druhé půli jsme tam měli nějaké závary, jednu šanci, ale celkově toho bylo málo. Sice jsme dali i gól, ale bohužel tam byl ofsajd,“ mrzí bývalého reprezentanta.

Ševci neuznané branky kapitána Poznara litovali, protože další velké příležitosti neměli. „Bohužel jsme nic nevyřešili tak, aby to vyložená situace byla,“ trefně poznamenal Procházka.

Mladá Boleslav byla vpředu nebezpečnější, živější, byť v jiných duelech měla možností ke skórování daleko víc. „Nevěděli jsme si hlavně rady s přihrávkami a dobrými náběhy za obranu,“ přiznal.

Matějovského pasy ale tentokrát ke gólu nevedly. Středočechy zachránil precizně zahraný roh a prudká hlavička nepokrytého Škody. „V týdnu jsme se na standardní situace připravovali, protože jsme s nimi dříve měli problémy, ale i tak jsme dostali gól z rohu,“ kroutil hlavou Procházka.

Lukáši Vraštilovi, parťákovi z obrany, který měl zkušeného forvarda na starosti, nic nevyčítal. „Neřekl bych, že jsme to špatně odbránili, spíš byl roh zahraný velmi dobře,“ ocenil. „Navíc Milan Škoda je v takových situacích prostě výjimečný,“ přidává.

Ševci sice bývalého forvarda Slavie a Bohemky do jiný šancí nepustili, i tak museli být neustále ve střehu. „Milan je silný, váže na sebe hráče. Uhrává balony, které buď sklepává nebo prodlužuje a ostatní zabíhají za něj,“ vyzdvihuje.

Procházkovi hlavně kvůli trojnásobnému ligovému šampionovi návrat do známého prostředí nevyšel. Bývalý zadák Plzně, Slovácka či Baníku strávil v Mladé Boleslavi téměř pět let, na působení ve městě automobilů jen tak nezapomíná. „Pro mě je to vždycky specifické utkání. Pořád jsou tady lidé, které znám dlouhou dobu. Sice už ne v týmu, jako spíše na trenérských postech,“ dodává s úsměvem.