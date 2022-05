Do týmu Mladé Boleslavi přišel v létě jako jedna z hlavních posil zadních řad. Ostřílený obránce Marek Suchý se vrátil do české nejvyšší soutěže po deseti letech a v Boleslavi obnovil dřívější spolupráci ze Slavie Praha a českého národního týmu s koučem Karlem Jarolímem. Toho však na jaře nahradil Pavel Hoftych a čtyřiatřicetiletý zadák, držitel dvou českých a čtyř švýcarských titulů, tak dohrával sezonu pod novým koučem.

Společně s ním nakonec Boleslav vyhrála play-off prostřední skupiny, milionovou prémii, a v konečné tabulce skončila na sedmém místě. „Jsme rádi, že to nakonec dopadlo dobře. Splnili jsme cíl, který jsme si před startem nadstavby dali,“ hlásil hned po posledním zápase sezony boleslavský stoper, který během sezony alternoval v pozici kapitána Marka Matějovského.

Poslední zápas sezony Boleslav doma sice jenom remizovala s olomouckou Sigmou, v součtu s prvním kláním na Hané ji to ale stačilo na vítězství ve finálovém dvojutkání. „Chtěli jsme co nejdéle držet remízu a být nebezpeční dopředu. Škoda inkasovaného gólu, ale i přes neproměněnou penaltu jsme se vrátili do hry. Ve druhém poločase to bylo podobné, soupeř byl ale víc na balonu a my se podvědomě zatáhli dozadu. Olomouc nás za to sice potrestala, ale mi jsme dokázali opět zareagovat a závěr jsme zkušeně zvládli,“ komentoval páteční utkání Suchý.

Ten poté zhodnotil i celou sezonu: „Jsme sedmí. Chtěli jsme být v elitní šestce, z toho jsme zklamaní. Ale na konci sezony jsme se dostali do pohody, kterou jsme dlouho hledali a dokázali jsme opakovaně uhrát dobré výsledky. I předtím se na to podle mě dalo koukat, ale nebyli jsme stabilní. Celkově řekněme k sezoně, že to byl takový lepší průměr.“

Na požádání pak přidal i hodnocení svých vlastních výkonů: „Nerad o sobě mluvím, to ať posoudí jiní. Po návratu ze zahraničí jsem chtěl do ligy vlítnout a hlavně zůstat zdravý. Když jsem zdravý, vím, že jsem ještě platný.“ A pokračoval: „Jsem hodně spokojený s herním vytížením, po angažmá v Německu jsem opět cítil, že jsem členem základní jedenáctky. V průběhu sezony jsme ale dostávali hodně gólů, takže je na čem pracovat.“

Po předchozích angažmá ve Spartaku Moskva, Basileji a Augsburgu se těšil na návrat na české trávníky: „Ale zároveň jsem počítal s tím, že si budu v první sezoně asi trošku zvykat. Přeci jenom jsem se v českém prostředí dlouho nepohyboval. Ale druhá sezona bude rozhodně lepší.“ A kde bude? „Bude v Boleslavi!“ potvrdil držitel 44 reprezentačních startů.

Na rozdíl od většiny ligových týmů však nyní nečeká hráče boleslavského klubu dovolená. Ta přijde na řadu až za čtrnáct dní, ty stráví Boleslavané tréninkem. „My dovolenou nechceme,“ směje se Suchý. Pak ale zvážní: „Trenéři nám tvrdí, že když to teď naplno odtrénujeme tak po dovolené to už nebude tak tvrdé. Tak snad nekecají…“

