„Ondřej má již fotbalové zkušenosti a patří k velmi dobrým fotbalistům. Z jeho působení v Mladé Boleslavi v nové sezóně mám radost vzhledem k tomu, že jsme o něho už dříve stáli, ale jeho příchod k nám se povedl až nyní. Věřím, ze naší defenzívě hodně pomůže," netajil spokojenost prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek. „Pro Ondru to bude jeho nejdůležitější sezóna, v níž věřím, že naplní svůj nesporný potenciál a bude se mu v Mladé Boleslavi dařit," doplnil hráčův agent Pavel Paska.

„Od Máry Suchého je co se učit," vítá Ondřej Karafiát mezinárodně ostříleného parťáka. „Je obrovsky zkušený, něco už ve fotbale prošel, takže to vedle něho pro mě určitě bude škola. Doufám, že se to ve projeví v celé nejbližší sezóně. Budeme se snažit vzadu hrát s čistým kontem," dodal Ondřej Karafiát, který se v novém prostředí brzo zorientoval: „Po prvních dnech ve mně převládá nadšení z kabiny, nadšení z celého zázemí, jsem zatím spokojený a myslím si, že i na hřišti to celkově vypadá dobře, takže doufám, že se budeme prát o ty nejvyšší příčky. Chci být co nejvíce platný pro mužstvo a doufám, že se podaří zrealizovat vysoké týmové cíle."

Pražský rodák Ondřej Karafiát začal s fotbalem ve Spartě, která jej poslala na počátku dospělého věku na hostování do Viktorie Žižkov (2014-15) a do Českých Budějovic (podzim 2015). Zkraje roku 2016 přestoupil do FC Slovan Liberec, v jehož dresu patřil ke stabilním oporám severočeské defenzívy. V červenci 2020 přestoupil do pražské Slavie, ale ta jej po půl roce poslala zpátky do Liberce hostovat.

V nejvyšší české lize nastoupil celkem do 132 utkání a dal tři góly. S pražskou Slavií získal jeden mistrovský titul v ročníku 2020-21. Reprezentační dres oblékal téměř ve všech možných kategoriích - třikrát za U16, třináctkrát U17, jedenáctkrát za U18, šestkrát za U19, jednou za U20 a jednou za dospělé áčko.

V letošním létě přichází jako kmenový slávistický obránce hostovat do FK Mladá Boleslav, kde podepsal smlouvu s platností do 30. června 2022 s opcí na případný přestup.