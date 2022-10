Do souboje dvou sousedů v tabulce, osmého s devátým, vstoupili skvěle domácí borci. Ve čtvrté minutě se dostal Skalákův centr přes celé hostující vápno k Fulnekovi, který si míč první dotykem zpracoval na prsou a tím druhým ho poslal do šibenice. Olomoucký brankář Trefil plachtil vzduchem marně.

„Gól mě samozřejmě těší, ale převažuje zklamání z toho, že jsme dostali takový gól v poslední minutě. Měl jsem na střelu dost času, byť jsem si první dotek nedal ideálně. Pak jsem moc neměl na výběr, tak jsem vystřelil na bránu,“ glosoval povedenou trefu sám její autor.

Sám se pak ocitl jako hlavní postava u další mladoboleslavské šance. Brankář Sigmy totiž při kostrbaté rozehrávce ztratil na kraji vlastního vápna míč a Ladra střílel z dvaceti metrů do opuštěné branky. Tu však bohužel pro domácí barvy těsně minul.

Hostující útočník se trefil ve 41. minutě po dalším z centrů, jeho radost však zastavil rozhodčí u videa, který odhalil u domácí akce porušení pravidla o ofsajdu.

Střídání vrátilo Kosmonosy do zápasu, alespoň bod nakonec nebyl až tak daleko

„Velká nespokojenost je s předvedenou hrou hlavně v prvním poločase. Bylo to od nás alibistické, lehkovážné a málo běžecky aktivní. Nemůžeme takto riskovat, protože Fulnek toho využil a vstřelil nádhernou branku. Chvátal od něj byl v tu chvíli asi pět metrů, to je nepřijatelné. Matějovský měl obrovské množství prostoru, aby mohl tvořit hru. Nám pak pomohla změna rozestavení, kdy jsme přešli na tři obránce a také jsme udělali nějaké personální změny,“ hlásil po zápase hostující kouč Václav Jílek, který sáhl ke změně rozestavení ještě v prvním poločase.

„Měli jsme zápas rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme byli hodně aktivní a měli jsme šance viz Ladra nebo Skalák. Ve druhém poločase už to nebylo optimální,“ dodal šéf domácí lavičky Pavel Hoftych.

Ve druhém poločase už aktivita domácích nebyla tak znatelná a postupně se osmělovali také hosté. Ti hrozili výhradně po centrovaných míčích. Dvakrát Sigma domácí varovala, po třetí pak už udeřila. V první šanci trefil po Pechově podklouznutí Chytil pouze gólmana Šedu. V další nadějné šanci jeden z hostujících plejerů v nadějné pozici branku překopl.

Hosté se pak dočkali ve druhé minutě nastaveného času, když si ve vápně našel Šípův centr nekrytý stoper Beneš a hlavou stanovil konečné skóre na 1:1. „Samozřejmě to bolí dostat gól v posledních minutách. V posledních zápasech jsme závěry zvládli, dneska to padlo na nás,“ zamýšlel se kouč Mladé Boleslavi a přidal: „Olomouc byla lepší v držení míče, my jsme nebyli vůbec aktivní. Projevilo se i zranění tří našich útočníků, když jsme už nepodrželi míč vepředu. Bohužel to skončilo 1:1, takový je ale fotbal.“

„Z celkového pohledu můžeme být spokojeni, protože odvážíme bod z venkovního zápasu, který šel celou dobu výsledkově proti nám. Jsem rád, že se nám nakonec podařilo vyválčit bod,“ dodal ještě Václav Jílek.

FK Mladá Boleslav – Sigma Olomouc 1:1 (1:0)

Branka: 4. Fulnek – 90.+2 Beneš. Rozhodčí: Sikszay. ŽK: Ladra - Navrátil. Diváci: 1142.

Boleslav: Šeda – Suchý, Šimek, Karafiát – Pech, Matějovský (90. Látal), Mareček, Fulnek – Ekpai (55. Stránský), Ladra (84. Donát), Skalák (55. Žitný).

Olomouc: Trefil – Chvátal (46. Sláma), Beneš, Pokorný, Zmrzlý – Breite (70. Šíp), Ventúra (60. Greššák) – Navrátil, Růsek (90+5. Poulolo), Zifčák (46. Spáčil) – Chytil.