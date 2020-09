Sto padesát tisíc minus. Boleslavský klub hodlá pokutu vymáhat po výtržnících

Jako by nestačilo vykročení levou nohou do soutěže, Fotbalový klub Mladá Boleslav musí navíc sáhnout do klubové kasy pro sto padesát tisíc korun. Přesně takovou pokutou disciplinární komise trestala za rasistické projevy z publika na hráče hostí během domácího utkání druhého kola FORTUNA:LIGY proti Zlínu (1:3).

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku