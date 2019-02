Poslední čtyři vzájemné zápasy nabídly jen hubené remízy bez velkého vzruchu na obou stranách. V pátek bylo vše jinak, kvalitnímu fotbalu scházela jen lepší divácká kulisa.



Boleslavští byli mnohem nebezpečnější už do poločasu. Z jejich aktivní hry rezultovalo několik šancí, v největších trefili Komličenko a Ladra tyčku. Teplické štěstí ale nebylo nekonečné. Ve 36. minutě nechali po rohu ve vápně zcela volného Antonína Křapku a dokonce ho nechali zblízka dvakrát dorážet – jeho první ligový gól poslal hosty do vedení.



Ti pak měli navíc dokonalý start do druhého dějství. Komličenka stáhl po centru Matějovského stoper Hošek a rozhodčí Zelinka neváhal – pokutový kop. Komličenko se v takových momentech nemýlí a 20. zásahem sezony ve dvacátém zápase zvýšil na 0:2.



Boleslavští si vzápětí zápas lehce zkomplikovali, když Šušnjar zastavil nadějnou akci domácích rukou a protože už měl žlutou, musel předčasně do kabin. I v oslabení ale Středočeši byli fotbalovější. Po Komličenkově akci pálil Ladra těsně mimo, při nádherném obloučku Matějovského se pak chvěla fotbalová srdíčka i břevno Grigarovy branky. Matějovský dál skvěle dirigoval hru a po jeho přihrávce na Ladru mohl střílející Přikryl definitivně rozhodnout, mířil těsně mimo.



Na druhé straně musel párkrát předvést svoje umění i Šeda, zejména při pokusech aktivního Hory, Kuchty nebo Ljevakoviče, ale poradil si perfektně. Byl tak po zásluze vyhlášen hráčem zápasu.



„Nezačali jsme nejlépe, ale postupně se to lepšilo. Pomohlo nám paradoxně vyloučení Alexe (Šušnjara), po kterém jsme začali lépe bránit. Že šlo víc střel, bylo dobře, vždycky je to lepší než jedna nebo dvě," řekl Šeda České televizi a chválil boleslavský vstup do jara. "Zase to začíná šlapat. Pevně doufáme, že to udržíme, tým si pomaličku sedá a docela slušně jsme načasovali formu do ligy."



Trenér Teplic Stanislav Hejkal musel uznat, že Boleslav vyhrála zaslouženě. „Neporadili jsme si s Komličenkem, měli jsme velmi špatnou rozehrávku dozadu a Matějovský měl moc prostoru. Po druhém gólu jsme šli do tříobráncovského systému, ale směrem dopředu jsme byli bez nápadu a bezkrevní, nepomohlo nám ani vyloučení hostů,“ mínil Hejkal.



Jeho boleslavský protivník Jozef Weber byl spokojen. „Byl to takový boleslavský zápas. Po dvou gólech jsem si myslel, že je po zápase, ale červená karta to zhatila. Domácí jsme ale nepustili do trvalejšího tlaku a vyhráli zaslouženě,“ řekl trenér a také pochválil brankáře Šedu. „Přivedli jsme mladého Stejskala, aby mu trochu šlapal na paty, protože všichni potřebujeme konkurenci. A funguje to, chytá výborně,“ usmál se Weber.

Teplice – Mladá Boleslav 0:2 (0:1)

Branky: 36. Křapka, 47. Komličenko (PK). Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Fišer. ŽK: 47. Hošek, 59. Krob, 77. Kuchta, 81. Čmovš – 29. Šušnjar, 49. Hájek. ČK: 50. Šušnjar. Diváků: 2103.



Teplice: Grigar – Vondrášek, Čmovš, Hošek (54. Shejbal), Krob – Ljevaković, Žitný (74. Bezdička) – Hora, Moulis – Trubač, Kuchta.



Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Šušnjar, Hájek, Fulnek – Hubínek, Takács – Přikryl, Matějovský (85. Tatajev), Ladra (81. Ewerthon) – Komličenko.