Vedení pražského klubu se proto opět rozhodlo využít výjimky, která umožňuje do uzavřené části hlediště pustit organizované skupiny s dětmi od šesti do čtrnácti let s doprovodem dospělé osoby. Jeden dozor připadá na osm až patnáct dětí a všichni členové skupiny dostanou vstupenky zdarma. Zájemci z řad organizovaných skupin, jako jsou kluby, školy nebo zájmové kroužky, se můžou hlásit o lístky do pátku.

Pro Spartu se přitom nejedná o nic nového, stejné výjimky využila už v loňském roce, kdy měla stadion uzavřený dokonce úplně celý. Tento přísný trest obdrželi Letenští za rasistické chování fanoušků směrem k záložníkovu Monaka Aurélienu Tchouaménimu ve třetím předkole Ligy mistrů.

Na skupinový zápas Evropské ligy proti Glasgow Rangers poté dorazilo více než deset tisícovek dětí v organizovaných skupinách s doprovodem, které toto prestižní utkání přímo na Letné sledovaly. I kvůli tomuto dřívějšímu provinění hrozil nyní Spartě trest v podobě uzavření celého hlediště až na dva domácí zápasy. Nakonec budou Pražané nabízet zdarma dětem jen pět tisíc míst. Zbytek kapacity budou moci zaplnit dospělí zájemci z řad fanoušků.

Sparta vyzve norského soupeře ve čtvrtek 21. července od 19 hodin a bude se jednat o soutěžní premiéru nového trenéra Letenských Briana Priskeho. Odveta na půdě Vikingu se pak odehraje o týden později ve stejný čas.

