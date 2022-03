Ve druhém poločase přeci jenom převzali herní iniciativu domácí fotbalisté, šance na zkorigování skóre ale nepřicházely. Naopak zvýšit na 3:0 mohla Sparta. Po závaru před Šedovou brankou ale jenom dvakrát zazvonila branková konstrukce a Minčev nakonec hlavičkoval nad. Jednu ze dvou nebezpečných střel na Hečovu branku vyprodukoval v 68. minutě Sladký, dělovkou ze strany ale jenom vyprášil sparťanskému brankáři rukavice. O jedenáct minut později pálil z podobné pozice Mužík, ale Heča srazil na roh.

Další dvě šance pak zhatil domácímu týmu ofsajd, respektive praporek asistenta rozhodčího. V tom prvním se dokonce Mužík prosadil gólově, v tom druhém se pískala po faulu na něj penalta. Oběma momentům ale předcházelo zmiňované nedovolené postavení útočícího hráče.

„Do 65. minuty to byl výkon podle našich představ. Od té doby měla Boleslav dvě dobré situace, kdy nás podržel Heča. Na druhou stranu jsme měli na začátku druhé půle šanci, kdy jsme trefili my dvě tyčky. Naštěstí ale Boleslavi nepadl gól na 1:2, to by mohlo zápas změnit,“ řekl k zápasu hostující kouč Pavel Vrba. A pokračoval: „Ale my jsme měli nejvíc šancí ze všech jarních venkovních zápasů. Bylo to také dané tím, že jsme měli konečně klasický týden, kdy jsme neměli dva zápasy.“

„V prvním poločase jsme určitě nebyli spokojení s ofenzivní fází. Ladra na to sám nestačil, od Skaláka s Ewertonem jsme čekali víc. V obraně jsme měli hodně změn, navíc tam byl obrovský respekt ze soupeře, všude jsme byli pozdě a potom, co jsme dostali dva jednoduché góly, to bylo ještě horší. Dopředu jsme prostě neměli drajv a dozadu jsme měli respekt. Na Spartu to nestačilo,“ dodal domácí lodivod Pavel Hoftych.

FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 0:3 (0:2)

Branky: 15. Čvančara, 25 Vitík, 90.+3 Krejčí ml. Rozhodčí: Hocek. ŽK: Sladký, Horský – Krejčí ml. Diváci: 4715.

Boleslav: Šeda – Sladký, Suchý, Preisler, Rolinek – Smrž (46. Mužík), Dancák – Skalák (63. Horský), Matějovský, Ewerton – Ladra (72. Hlavatý).

Sparta: Heča – Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer – Haraslín (71. Pešek), Sáček (89. Souček), Dočkal (82. Karabec), Krejčí ml., Hložek – Čvančara (46. Minčev).