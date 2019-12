Na obou stranách došlo oproti minulému kolu k jediné změně. Pozice levého obránce připadla místo nemocného Hanouska kapitánu Frýdkovi, jehož v záloze nahradil Plavšič. Středočeši zase nastoupili na hrotu pouze s Komličenkem. Jeho tradiční parťák v útoku Mešanovič, který v prvním vzájemném duelu v ročníku rozhodl hattrickem o výhře svého týmu 4:3, proseděl zápas na lavičce. V základu se objevil Fulnek.

Spartě se výborně povedl začátek utkání a po dvou krásných střelách zpoza vápna vedla v osmé minutě 2:0. Nejprve se po necelých dvou minutách prosadil obránce Sáček, který se zbavil Matějovského a přesně zamířil k tyči. Pro Sáčka šlo o první trefu v ligové sezoně. Na něj navázal Hašek, jehož střela pomocí odrazu od břevna skončila v síti.

Letenští byli nadále při chuti, jenže Hložkova hlavička po Plavšičově centru skončila vedle a Haškovo zakončení v krkolomné pozici zblokoval stoper Tatajev.

Středočeši snížili v 26. minutě. Komličenko vyhrál vzdušný souboj s Mandjeckem, Bucha přihrál do otevřené sparťanské obrany na naběhnutého Budínského, který úspěšně přehodil gólmana Heču.

V 35. minutě si Komličenko obhodil Mandjecka a šel sám na Heču, který však ve svém 150. ligovém startu odmítl srovnání. K dorážce se dostal Fulnek, jenže Mandjeck zabránil míči v cestě do branky. Poté se znovu prosadil Hašek, ale akci předcházel ofsajd.

Dvoubrankový náskok mohl Pražanům vrátit po přestávce po Kangově skvěle načasované přihrávce Hložek, jenž tváří v tvář Stejskalovi minul. A tak Mladá Boleslav srovnala. Bucha odebral Krejčího o míč a pokořil Heču střelou k tyči.

Jenže za minutu a půl si Sparta vzala vedení zpátky. Další povedenou střelou zpoza vápna se prosadil Kanga, který 10. gólem v ligové sezoně dohnal v čele tabulky nejlepších střelců Komličenka a plzeňského Krmenčíka.

V 71. minutě přidali sparťané čtvrtý zásah. Sparťanskou přihrávku Matějovský nechtěně srazil na naběhnutého Plavšiče, který vybídl ke skórování Tetteha.

Konečné skóre stanovil Hubínek, který si hlavou srazil Kangův centr do vlastní sítě. Pět branek nastřílela Sparta v nejvyšší soutěži poprvé od května 2016, kdy díky rekordním pěti trefám Lafaty rozstříleli Jihlavu 5:0. V 84. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Komličenko.

Pražané zdolali v lize Mladou Boleslav po dvou zápasech a doma jí nepodlehli poosmé v řadě. Potřetí za sebou ji na Letné porazili tříbrankovým rozdílem. Středočeši potvrdili, že se jim venku nedaří. V devíti venkovních duelech ligové sezony vyhráli pouze jednou.

Hlasy po utkání

Václav Jílek (trenér Sparty): "Možná dneska dílčí uspokojení z toho, že jsme zvládli ten zápas. Pro nás to byla velká motivace. Třetí místo s takovým odstupem na Slavii a s poměrně pořád velkým odstupem na Plzeň není úplně spokojenost, protože to musíme hodnotit komplexně. V průběhu sezony je teď světlejší chvilka, kdy se pomalu zlepšujeme a šplháme nahoru. Dneska se hrálo poměrně o dost. Měli jsme to tak i postavené, boj o třetí místo, obrovská vyrovnanost až do toho sedmého. Moc nám záleželo na tom, abychom tohle utkání zvládli. Kluci k tomu tak přistoupili. Byť jsme soupeři dovolili vyrovnat a sami jsme si to utkání ztížili, tak si myslím, že jsme dneska zaslouženě brali tři body."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Chci pogratulovat domácím, protože v nadprůměrném a vynikajícím ligovém utkání nás zaslouženě porazili. Přestože jsme chvílemi drželi krok, tak v rozhodujících chvílích ukázala Sparta kvalitu. Myslím si, že ani my jsme neudělali ostudu, i když výsledek není příznivý, a že jsme přispěli nějakou měrou k utkání, které, stejně jako naše domácí výhra 4:3, bylo na české poměry oslavou fotbalu. Krásné branky od domácích. Musíme se v některých věcech zlepšit. Nemyslím, že by byl začátek prospaný, ale nešťastný. Když vám to takhle krásně trefí dvakrát do šibenice, nevím, jestli se dá říct, že jsme začátek prospali."

Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 5:2 (2:1)

Branky: 2. Sáček, 8. Hašek, 54. Kanga, 71. Tetteh, 80. vlastní Hubínek - 26. Budínský, 52. Bucha. Rozhodčí: Rejžek - Kubr, Dresler - Lerch (video). ŽK: Hložek - Pudil, Komličenko, Matějovský, Ladra, Tatajev. ČK: 84. Komličenko. Diváci: 9573.

Sparta: Heča - Sáček, Mandjeck, Lischka, Frýdek - Plavšič (87. Vindheim), Hašek (61. Trávník), Kanga, Krejčí, Hložek - Tetteh (73. Kozák). ‬Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Túlio - Budínský, Hubínek, Bucha (66. Jiří Klíma), Matějovský (87. Křapka), Fulnek (66. Ladra) - Komličenko. Trenér: Weber.